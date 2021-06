La hija de Navalni defiende la inocencia de su padre en su primer acto público

Alexei Navalny. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

Ginebra, 8 jun (EFE).- La hija del líder opositor ruso Alexei Navalni, Daria Navalnaya, recibió hoy en nombre de este el premio anual de la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia que se celebra esta semana en Ginebra, y defendió la inocencia de su padre en su primer discurso público.

"Mi padre está en la cárcel por sus palabras, sus acciones y sus convicciones, y sobre todo, porque no murió cuando el Gobierno ruso quiso matarle", señaló en un discurso en inglés y por videoconferencia la joven, de 20 años.

Navalnaya dijo estar convencida de que, como en el pasado dijo su padre, "Rusia un día será libre y feliz como merece", y aseguró que tras años de abusos de poder en el país "la mayoría de los ciudadanos deben decidir quién ha de gobernar y por cuánto tiempo".

La hija del líder opositor, al que las autoridades rusas intentaron envenenar en agosto de 2020 con un agente químico denominado Novichok, señaló que su padre quiere dedicar el galardón a todos los presos políticos en Rusia y Bielorrusia.

"Muchos de ellos están en situaciones mucho peores que yo, porque no son tan conocidos, pero deben saber que no están solos, y debemos recordar a aquellos que luchan por nuestra libertad", dijo Navalnaya, quien citó la carta que su padre le envió para prepararla de cara a la cumbre en Ginebra.

"En ella me pidió que no estropeara mi primer acto público y también me dijo que estaba muy orgulloso de recibir el premio", relató la joven.

Navalnaya, quien dijo sentirse muy preocupada por la "rápida caída de la democracia en Rusia", recordó que su padre, quien la semana pasada celebró en prisión su 45 cumpleaños, "ha pasado toda su vida luchando contra la corrupción y apoyando los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a unas elecciones libres".

La hija de Navalni recordó que con apenas 10 años ya fue testigo de la persecución que sufría su padre, cuando la policía por primera vez registró la vivienda familiar: "Recuerdo que entonces escondí mi portátil bajo la camiseta".

El galardón concedido este año al líder opositor ruso ha sido concedido en ediciones anteriores a personalidades como el político venezolano Antonio Ledezma, el bloguero saudí Raif Badawi o el activista chino por los derechos humanos Chen Guangcheng.