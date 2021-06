La defensa del Chapo Guzmán insiste en la mala conducta del jurado en EE.UU.

Imagen de archivo de Eduardo Balarezo, del equipo de defensa del narcotraficante mexicano Joaquín ""El Chapo"" Guzmán. EFE/Kena Betancur/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 8 jun (EFE).- La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera ha insistido en la "mala conducta" del jurado en el juicio en Nueva York contra su cliente por narcotráfico, al responder a la oposición del Gobierno a un nuevo juicio para el exlíder del cártel de Sinaloa que los abogados pidieron a principios de este año.

Según alegan en el documento de 39 páginas presentado el viernes, la corte de distrito "erró" al negarse a investigar un reportaje publicado en el portal digital Vice News sobre la "mala conducta generalizada" del jurado, que rompió su juramento al no seguir las instrucciones del juez de no tener contacto con lo que se publicaba sobre ese proceso legal.

Vice News publicó el 20 de febrero de 2019, tras la condena a cadena perpetua de Guzmán Loera por narcotráfico, una entrevista con uno de los 12 miembros del jurado, que habló bajo anonimato, quien aseguró que varios de sus colegas leyeron informaciones sobre el caso durante el juicio al capo mexicano en medios y redes sociales.

De acuerdo con la fuente, el jurado mintió en varias ocasiones al juez Brian Cogan sobre su exposición a la cobertura periodística del juicio.

La más sonada sería cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron ciertos documentos judiciales que aseguraban que el Chapo había pagado por mantener sexo con niñas.

Tras publicarse esta información, la defensa del Chapo declaró que era "profundamente preocupante e inquietante" lo ocurrido e insistió en que, de ser cierta, su cliente "no tuvo un juicio justo". Asimismo, acudió ante la Corte de Apelaciones para pedir un nuevo proceso para su cliente.

Cogan ordenó al jurado no leer noticias sobre el caso, no investigar en internet y no hablar con nadie del proceso.

En sus argumentos para un nuevo juicio, la defensa se refiere nuevamente a ese reportaje al insistir en que el tribunal debe dar luz verde al reclamo de Guzmán, que cumple su cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

La defensa argumentó al tribunal en el documento presentado el viernes que al menos cinco miembros del jurado violaron "rutinariamente" su juramento y las instrucciones del juez.

También que pese a que la corte les confiscaba sus móviles y constantemente les advertía de no hablar con nadie sobre el caso, "ellos repetidamente burlaron esas directivas", lo que incluyó conversaciones en el trayecto de regreso a su casa en voz baja en las que comentaban las noticias más recientes.

Entre los descubrimientos "más explosivos" figura que al menos cinco jurados y dos alternos "supieron y hablaron" acerca de que Guzmán presuntamente drogó y violó a niñas tan jóvenes como de 13 años, lo que calificaron de "repugnante", agrega además la defensa en el documento, en el que precisa al tribunal sus razones por las que debería autorizar un nuevo proceso.

"Este Tribunal debe revertir la condena de Guzmán o devolver el caso según corresponda", afirman los abogados en el documento, en el que también exponen las condiciones del confinamiento de su cliente desde que fue arrestado.

El Tribunal de Apelaciones deberá fijar una fecha para escuchar a la defensa y la Fiscalía en una audiencia en la que cada parte tiene 15 minutos para exponer sus argumentos, tras lo cual determina -sin fecha precisa- si ordena un nuevo juicio o reafirma la condena del famoso capo.

Debido al cierre de las cortes por la pandemia de covid-19 hay casos acumulados, por lo que la apelación de Guzmán podría tardar varios meses.