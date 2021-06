Ivanovic: El Baskonia tiene un sello muy parecido a mí

El entrenador del TD Systems Baskonia, Dusko Ivanovic, ofrece una conferencia de prensa este martes para explicar su renovación en el equipo. EFE/Adrián Ruiz de Hierro.

Vitoria, 8 jun (EFE).- El entrenador del TD Systems Baskonia, Dusko Ivanovic, que ha renovado su contrato con el club vitoriano por una temporada más indicó que “el Baskonia tiene un sello muy parecido” a él y admitió que no sabe “por qué es tan feliz” en el conjunto azulgrana.

El montenegrino desveló que la prórroga del contrato fue “fácil” y recordó que cuando llegó al club hace año y medio para cumplir su tercera etapa, lo hizo para disfrutar, un objetivo que ha logrado en esta época.

“Me siento como en casa, no sé por qué soy tan feliz”, explicó el técnico, que rememoró que cuando llegó por primera vez con un contrato de un año lo hizo pensando en que saldría pronto porque “era un club donde se cambiaban entrenadores”.

Como anécdota, reveló que su mujer tenía que esperar la homologación de su título de Medicina para ejercer y pensó que en un año no sabían dónde iban a estar y ahora ha cumplido 689 partidos con el club vitoriano.

“Es un club con ambición, quiere crecer y quiere ganar. Este año no lo hemos hecho, pero he disfrutado mucho”, subrayó el entrenador, que no dudó en afirmar que han tenido “partidos fabulosos” por la manera en que han jugado.

“Nos faltaron resultados y me duele”, matizó con inconformismo.

Opinó que hubo un momento durante la temporada en que tuvo “la sensación” de que podían ganar. Pero la lesión de Tonye Jekiri y el brote de coronavirus les afectó “mucho”.

“Si no llegamos a tener coronavirus estábamos con la sensación de que podíamos ganar”, aseguró. “Estoy muy contento con este equipo, pero nos faltó ganar”, lamentó.

Dusko Ivanovic adelantó que el Baskonia del próximo curso cambiará y será diferente porque si no, no sería el Baskonia.

“Este club es grande porque siempre cambia para mantenerse arriba”, incidió.

Preguntado sobre la posibilidad de ampliar el número de efectivos en la próxima plantilla, reconoció que fueron el único equipo de Euroliga con 12 jugadores y aunque estaban justos, la plantilla lo llevó bien, por lo que no le importa repetir esta estructura para el próximo curso.

El entrenador balcánico estuvo acompañado por el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, que destacó que “es un hombre ejemplar” y que “representa a la perfección los valores, el trabajo, la identidad y el sacrificio del Baskonia diariamente”.

“Es esencia pura del baskonismo, es un icono del 'Carácter Baskonia'”, añadió.