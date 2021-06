Harris pide a Guatemala un trabajo conjunto para que la gente "no se vaya de casa"

Actualiza con detalles sobre nuevo grupo de trabajo anticorrupción. ///Ciudad de Guatemala, 7 Jun 2021 (AFP) - "Sabemos que mucha gente no se quiere ir de casa" y que lo hace porque "no pueden satisfacer sus necesidades básicas", dijo el lunes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien pidió a Guatemala un trabajo conjunto para atender las causas que empujan la migración, y ofreció su apoyo en la lucha contra la corrupción.Harris expresó al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, la prioridad que la administración de Joe Biden le otorga a la región, para trabajar "juntos" para "resolver problemas de larga data"."Hay que abordar la migración y desde esta región en particular", dijo Harris el lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, antigua casa de gobierno en el centro de la capital, donde se realizó el encuentro entre ambos dirigentes.Para la vicepresidenta, "la mayoría de la gente no quiere irse de casa, no quiere dejar el lugar donde creció su abuela, el lugar donde reza, el lugar donde hablan su idioma y su cultura es familiar". -Grupo de trabajo sobre migración-Harris recordó los peligros a los que se exponen los migrantes en el trayecto a pie, expuestos a abusos y a traficantes de personas durante la ruta hacia la frontera entre México y Estados Unidos."No vengan, no vengan. Estados Unidos va a seguir cumpliendo la ley y asegurando las fronteras (...) Nuestra prioridad es desalentar la migración ilícita (...) Solo se benefician a los coyotes", como se conocen a eso traficantes, agregó.Para ello, Washington anunció el lunes la creación de un grupo de trabajo "Alpha" contra los traficantes de personas en México y Centroamérica, origen de la mayoría de los indocumentados que han llegado en números récord en los últimos meses a territorio estadounidense, principalmente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.La gira de la vicepresidenta está vinculada a la promesa de Biden de una política migratoria más "humana" que deje atrás las fuertes restricciones impuestas por la antecesor, el republicano Donald Trump. -Generar las oportunidades-Harris consideró que quienes migran "están huyendo de algún daño o no pueden satisfacer sus necesidades básicas quedándose en casa". En Guatemala, casi un 60% de sus 17 millones de habitantes vive en condición de pobreza.Por ello, reiteró dar a la gente "un sentido de esperanza, de que la ayuda está en camino", en una región duramente golpeada por el covid-19, la violencia y la pobreza, situación que se agravó en 2020 por el paso de dos huracanes.Eso sí, dijo, "la esperanza no existe por sí sola. Debe ir acompañada de relaciones de confianza, de resultados tangibles en términos de lo que hacemos como líderes para convencer a la gente de que hay una razón para tener esperanzas en su futuro", agregó."Estados Unidos reconoce que nos conviene [resolver el problema], y refleja nuestros valores ayudar a crear oportunidades y compartir la prosperidad económica", consideró. Harris anunció programas de apoyo y empoderamiento para las mujeres. -"Muros de prosperidad"-Por su parte, Giammattei ofreció a Harris "un país que desea cooperar, que desea unir esfuerzos"."La construcción de esas oportunidades" evitará la migración "de esos jóvenes que se nos quieren" ir "y generará en Guatemala las condiciones para que puedan encontrar aquí la esperanza que hoy no tienen".Giammattei resaltó la "necesidad de construir muros de prosperidad" en sus fronteras con México, con programas de trabajo que persuadan a los ciudadanos de migrar."Nos hace falta crear en la mente de los guatemaltecos esa posibilidad de generar la esperanza de que es aquí en donde tienen que luchar por construir el país y no luchar por arriesgar su vida a ir a otros países", enfatizó.El gobierno presentó un proyecto para la creación de 2,5 millones de empleos en 10 años. -Combate anticorrupción-Ambos dirigentes trataron también la independencia judicial y lucha contra la impunidad, en momentos en que Washington enaltece la labor del fiscal contra la impunidad, que ha sido blanco de críticas en Guatemala, incluso del gobierno."Hemos hablado sobre la importancia del combate a la corrupción y de que haya un poder judicial independiente", dijo Harris.En nota de prensa, la vicepresidencia dio detalles de la creación de otro un grupo de trabajo creado para combatir la corrupción en Centroamérica.Entre sus labores estará "ampliar el número de asesores legales para proporcionar capacidad, construcción, capacitación y tutoría" al Ministerio Público, incluida la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para enfrentar casos de corrupción.Esta iniciativa permitirá "una capacidad de respuesta rápida para desplegar fiscales y expertos en el cumplimiento de la ley de Estados Unidos" para apoyar a los fiscales locales.Mientras la reunión ocurría, en las afueras de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, un grupo de ciudadanos llegó con pancartas en donde responsabilizan a Giammattei de la "corrupción" y "pobreza" en el país. "Kamala, te mienten", decía uno de los carteles desplegados.Giammattei, un derechista que ha criticado una presunto sesgo de izquierda en las decisiones del fiscal contra la impunidad, aseguró que su gobierno demuestra con hechos su voluntad anticorrupción, "no armando trincheras ideológicas, porque el hambre no tiene ideologías".