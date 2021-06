Fútbol/Selección.- Rubiales: "Pueden venir más positivos, es probable que ocurra"

08-06-2021 El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ofrece declaraciones a los medios de comunicación antes de un Desayuno Deportivo de Europa Press protagonizado por José Manuel Franco, a 8 de junio de 2021, en el Auditorio "El Beatriz Madrid", Madrid, (España). DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, avisó de que pueden llegar "más positivos" por coronavirus en las próximas horas, es "probable que ocurra" y destacó el esfuerzo y el "magnífico partido" de los jugadores de la Sub-21, que representaron a la Absoluta este martes en el amistoso ante Lituania (4-0) jugado en Butarque.



"Ha sido un partido difícil, son momentos muy difíciles, y antes de todo quiero dar un abrazo a Luis de la Fuente, el seleccionador, y sus chicos que han hecho un partido magnífico, y también a Luis Enrique y el resto de jugadores que no están aquí. Esto era la selección absoluta, era lo que teníamos disponible", indicó Rubiales en declaraciones a TVE.



Además, el máximo responsable de la RFEF criticó la decisión de Televisión Española de llevar el partido a Teledeporte. "Hoy necesitábamos más apoyo que nunca también de la televisión pública española y ha decidido pasarlo a otro canal. Si se quiere respetar a la RFEF y a los jugadores este no es el camino", dijo enfadado.



"Lamento profundamente lo que ha pasado, ha sido una decisión equivocada muy dura para nosotros tras muchos años de conexión y colaboración con Televisión Española", apuntó Rubiales.



"Ojalá en el futuro traten con más respeto a la selección y a todos los españoles. El equipo humano de TVE desplazado aquí es un 'diez' y mucha gente de la casa también. El problema es que hay decisiones empresariales", añadió Rubiales.



"Estamos con un positivo, pueden venir más, es probale, pero estos jugadores y essta camiseta se merecen el respeto, y también el escudo de la camiseta. Este equipo representa a todo un país como una misión internacional, van obligados, pero contentos, por ley. Un jugador no puede decir que no a la selección", recordó al referirse al tema de las posibles vacunaciones.



Insistido por la decisión de TVE, Rubiales repitió que fue "una decisión equivocada cambiar el partido decanal. Se ha perdido la oportunidad de tomar una decisión de apoyo y respaldo; y se ha seguido una decisión comercial", zanjó el presidente de la RFEF.