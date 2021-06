Fútbol/Selección.- Molina: "Hemos llamado a algunos futbolistas por si tuviésemos algún contratiempo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José Francisco Molina, aseguró este martes que la llamada de "algunos futbolistas" para reforzar el equipo es para superar "algún contratiempo" que pudiera ocurrir antes del debut en la Eurocopa, pero mandó un mensaje de "tranquilidad" en líneas generales.



"La situación que estamos viviendo es de tranquilidad y de normalidad. Estamos viviendo una situación que anteriormente ya han vivido muchos clubes, a nivel nacional, desde que empezó la pandemia casi todos han tenido una situación de estas", indicó en declaraciones ofrecidas por la RFEF.



"Ahora estamos siguiendo los protocolos que nos marca tanto UEFA como las autoridades sanitarias y esperando que todo esté bajo control con nuestras PCR diarias y esperando que no haya más sobresaltos", manifestó el director deportivo de la RFEF.



Además, Molina fue preguntado por los nuevos convocados: Brais Méndez, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler y Raúl Albiol. "Esperamos que no ocurra nada, pero si tuviésemos algún contratiempo necesitamos estar preparados y por eso hemos llamado a algunos futbolistas para que vengan con nosotros y estén aquí entrenando", explicó.



"Son futbolistas que estaban de vacaciones y por supuesto estamos muy agradecidos por su compromiso con la selección, querer estar aquí y que estén dispuestos a ayudar si fuese necesario. Si es así entrarán a formar parte de la selección", añadió Molina.



"El ambiente es de tranquilidad y de optimismo, estamos esperando los resultados, pero con optimismo de que todo lo estamos haciendo bien y esperamos que no haya ningún problema más y que vayamos a jugar la Eurocopa con las mayores garantías", finalizó Molina.