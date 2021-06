Fútbol.- Tebas: "Vacunar a futbolistas saltándote el orden de edad genera una carga política importante"

11-05-2021 El presidente de LaLiga, Javier Tebas, interviene en un Desayuno Deportivo de Europa Press, a 11 de mayo de 2021, en el Auditorio El Beatriz Madrid, en Madrid, (España). Tebas analizará durante el encuentro, patrocinado por DAZN, Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol, la actualidad sobre el fútbol profesional como la presencia o no de público en los estadios, la 'burbuja' y protocolo antiCOVID y, entre otros, el proyecto fallido de la Superliga. DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha pedido "no hacer una catástrofe" con la situación de la selección española, añadiendo que la reacción de la RFEF ha sido "correcta" tras el positivo de Sergio Busquets y reconociendo que "vacunar a los futbolistas profesionales, saltándote el orden de edad que se establece desde el Estado, siempre genera una carga política importante".



"Estas cosas pasan, estamos en pandemia y no hay que hacer una catástrofe. La reacción (de la RFEF) es la correcta y tomando las medidas que deben tomar. Lo ha explicado bien el secretario de Estado, hasta el 24 de mayo no hay lista de convocados y es difícil vacunarlos. Y luego también que vacunar a los futbolistas profesionales, saltándote el orden de edad que se establece desde el Estado, siempre genera una carga política importante. Por eso no es tan fácil tomar esas decisiones", indicó Tebas ante la prensa durante los Desayunos Deportivos de Europa Press.



En su opinión, los futbolistas de la selección "se tienen que vacunar" antes de la Eurocopa, algo que ocurrirá este miércoles. "Una cosa es vacunar a los que van a los Juegos Olímpicos y otra es el mundo del fútbol profesional, donde todo lo que se hace es criticable y se mira de otra forma. Es un entorno donde, nos guste o no nos guste, hay que gestionar. En las redes sociales estoy viendo muchas críticas a que se vacunen los jugadores de la selección, del tipo 'estos niñatos que se creen que son, estos millonarios...'. Y gente, en cambio, que lo critica porque la vacunación no se ha pedido antes", valoró.



Por otra parte, el presidente de LaLiga se refirió al porcentaje de público que entrará a los estadios en el inicio de la próxima temporada y reconoció que "el 100% es muy complicado". "Tenemos que ser realistas. El presidente del Gobierno ha hablado de inmunidad de rebaño en torno al 15 de agosto y LaLiga empieza ese fin de semana. El porcentaje que ha dicho el secretario de Estado (80%) me parece más realista. En septiembre u octubre si llegaremos al 100%, o al menos a una cantidad muy importante", vaticinó.



Por último, se refirió a la Superliga y subrayo que "solo quedan tres náufragos en ese barco". "No conozco lo que va a hacer UEFA. Si tiene que retrasar su procedimiento disciplinario lo retrasará. No es un tema de buscar una sanción ya mismo. Son hechos muy reprobables y peligrosos. Puede ser medidas de protección como ya está tomando la Federación Italiana o las que tomaremos en LaLiga para que estas cosas no vuelvan a ocurrir", advirtió.