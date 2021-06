Fútbol.- Rubiales: "Hemos intentado hacer lo mejor para nuestros jugadores con el debido respeto al Gobierno"

23-06-2016 Luis Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press DEPORTES ESPAÑA EUROPA



El presidente de la RFEF recalca que "es fundamental que haya una segunda burbuja" de jugadores seleccionables



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha explicado que han "intentado hacer lo mejor en todo momento" para los jugadores de la selección "con el debido respeto y lealtad, como deben hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del Gobierno", añadiendo que "es fundamental que haya una segunda burbuja" de jugadores seleccionables ante la amenaza de posibles nuevos positivos por Covid.



"Hemos intentado en todo momento hacer lo mejor para nuestros jugadores con el debido respeto y lealtad, como deben hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del Gobierno", apuntó Rubiales ante la prensa en los Desayunos Deportivos de Europa Press, justo antes de la ponencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco.



Tras el positivo del capitán de la selección Sergio Busquets, que ha puesto en alerta a todo el equipo nacional, el presidente explicó que "los siguiente pasos son seguir cumpliendo los protocolos médicos, tanto de UEFA como del Ministerio". "Y a partir de ahí evolucionar con la paciencia adecuada, saber que pueden ocurrir cosas diferentes, mejores o peores noticias, y que ante eso aceptar lo que venga de la mejor manera posible y tomar las decisiones adecuadas", se resignó.



Respecto al goteo de jugadores que se están incorporando a la selección, contestó que "cómo se ha anunciado es más una cuestión de la parcela deportiva que tendrá que contestar el seleccionador". "Yo hay no entro. Imagino que habrán tenido que contactarlos y que alguno estaría fuera o haciendo las maletas de vacaciones. Es fundamental que haya esta segunda burbuja porque en caso de que no podamos contar con todos los jugadores que ya están concentrados va a haber que echar mano de otros", comentó.



Por último, sobre el duelo de hoy frente a Lituania, que España disputará íntegramente con jugadores de la Sub-21, indicó que "se juega por varios motivos". "Fundamentalmente por una cuestión de respeto a una selección que viene aquí, a la que le planteamos la suspensión y que nos pidió por favor jugar el partido. En segundo lugar, porque el calendario está para cumplirlo y siempre que haya jugadores disponibles se debe cumplir. La plantilla de la selección española es, no voy a decir infinita, pero sí muy amplia porque puedes tirar de muchísimos jugadores", recordó.



En este sentido, Rubialis subrayó que "la situación es la que es". "Muchos jugadores están de vacaciones, jugadores habituales que venían, y se ha decidido esto. También es bueno por si, Dios no lo quiera, tuviéramos que echar mano y Luis Enrique necesitara completar con algún jugador de la Sub-21 también es bueno que sigan rodándose. Hay circunstancias más que de sobra que hacen conveniente que se juegue este partido", zanjó.