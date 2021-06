Fútbol.- Deschamps: "Cambiamos a Benzema porque no queríamos correr riesgos"

11-11-2020 Didier Deschamps (FRA) reacted at the end of the game during the International Friendly Game football match between France and Finland on November 11, 2020 at Stade de France in Saint-Denis, France - Photo Stephane Allaman / DPPI DEPORTES STEPHANE ALLAMAN / DPPI / Europa Press



El seleccionador nacional francés, Didier Deschamps, envió un mensaje tranquilizador a los seguidores galos al asegurar que Karim Benzema fue sustituido este martes, a los 41 minutos del amistoso contra Bulgaria, porque "no" querían "correr riesgos".



Benzema, que ha vuelto a la selección casi seis años después, no ha tenido el mejor de los regresos. En su primer amistoso, el pasado sábado, falló un penalti y este martes dejó 'tocado' el terreno de juego tras chocar con un rival.



El seleccionador Deschamps, sin embargo, fue optimista tras el "bocadillo" que recibió el ariete madridista. "Recibió un buen golpe en el músculo por encima de la rodilla (derecha)", dijo el técnico francés en declaraciones a M6.



"No queríamos correr riesgos, por eso hicimos el cambio. El personal médico está junto a él", añadió Deschamps tras realizar una primera valoración sobre Benzema. El míster realizó un balance positivo tras el 3-0 ante los búlgaros en el último amistoso previo al estreno en la Eurocopa.



"Sabemos que ahora llega el momento... y sabemos lo que nos espera en la Eurocopa. Obviamente será más difícil para nosotros el día 15 (debutan ante Alemania), podríamos haber marcado más goles, pero seguimos tras dos buenas actuaciones", sentenció.