Florenzi: "No sé qué pasaría si hubiéramos tenido un caso Busquets"

Roma, 8 jun (EFE).- Alessandro Florenzi, lateral de la selección italiana, consideró este martes un "privilegio" el hecho de que su equipo haya podido vacunarse antes de disputar la Eurocopa y dijo que no sabe "qué pasaría" en la concentración si hubiera un caso de positivo como el que registró España este lunes con Sergio Busquets.

"Tuvimos el privilegio de podernos vacunar. No quiero pensar en qué pasaría si hubiéramos tenido un contagio como el Busquets en la concentración", afirmó Florenzi durante una rueda de prensa organizada por Italia en el centro técnico de Coverciano.

"Yo ya tuve el coronavirus y no me vacuné, pero damos las gracias a las instituciones que nos permitirán jugar una Eurocopa en condiciones de seguridad", agregó el lateral del París Saint Germain.

La selección de Italia completó el ciclo de vacunas el pasado 26 de mayo gracias a un derecho de prioridad concedido por el Gobierno y el Ministerio de Salud a la Federación de Fútbol Italiana (FIGC).

La casi totalidad de la plantilla "azzurra" se vacunó en unos hospitales de Roma y Milán, pero Florenzi no pudo vacunarse al haberse recuperado ya del coronavirus en los últimos seis meses.

Italia, encuadrada en el grupo A, debutará en la Eurocopa el 11 de junio contra Turquía y se enfrentará a continuación a Suiza y a Gales.