Falla en sitio web provoca caída de miles páginas en el mundo

(Bloomberg) -- Miles de sitios web en internet se cayeron temporalmente el martes, entre ellos The New York Times, Bloomberg News, Reddit Inc. y el sitio web del Gobierno del Reino Unido, después de que los servicios de la red de distribución de contenido Fastly Inc. fallaran.

Fastly, que opera una red de distribución de contenido para enviar datos rápidamente por internet, informó que había identificado el problema que causó una interrupción global de sus servicios a las 11:44 a.m., hora de Londres, aproximadamente una hora después de que revelara el problema, y que estaba implementando una solución. Varios de los sitios web que habían estado caídos volvieron a estar disponibles poco después de la declaración de Fastly.

La falla muestra la dependencia que tienen las páginas más populares de internet de un grupo de grandes firmas de tecnología para que les ayuden a distribuir contenido y alojar usuarios. La tecnología de Fastly es una de las pocas que actúan como un servicio de alojamiento de sitios web y aplicaciones de alto nivel que grandes empresas utilizan para ofrecer contenido a millones de usuarios de forma simultánea.

En lugar de alojar todo el contenido de un sitio web en un conjunto de servidores único en una ubicación, Fastly coloca la infraestructura en la nube en docenas de ubicaciones para permitir que las personas descarguen desde el servidor más cercano a ellos.

Un representante de Fastly no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Down Detector, un sitio web que rastrea interrupciones de servicios en internet, informó el martes aumentos en los reportes de problemas por parte de usuarios con sitios web desde Amazon y Spotify hasta Twitch, Shopify y Etsy.

