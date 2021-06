Exhibiciones encestadoras de Nets y Suns que dominan a Bucks y Nuggets

Kyrie Irving de los Brooklyn Nets. EFE/EPA/JASON SZENES SHUTTERSTOCK OUT

Houston (EE.UU.), 7 jun (EFE).- Nueva exhibición de los Brooklyn Nets ante los Milwaukee Bucks en las semifinales de la Conferencia Este que dominan por 2-0, mientras que los Phoenix Suns comenzaron la suya en el primer partido de la eliminatoria de la Conferencia Oeste con un triunfo convincente ante los Denver Nuggets para ponerse con 1-0 al mejor de siete.

Una vez más, el alero Kevin Durant volvió a encabezar el ataque balanceado y ganador de los Nets, que arrollaron por paliza de 125-86 a los Bucks y confirmaron porque concluyeron la temporada regular con la segunda mejor marca de la Conferencia Este.

Los Nets, a pesar de la ausencia del escolta James Harden, lesionado, volvieron a ser muy superiores a los Bucks, con Durant que aportó 32 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes, al conseguir su segundo triunfo consecutivo.

Durant ha anotado 25 o más puntos en seis de los siete partidos de playoffs de los Nets.

El tercer partido de la eliminatoria, que cambia de sede, se jugará el jueves de esta semana en Milwaukee, donde también se dará el cuarto, el domingo.

Junto a Durant, el base Kyrie Irving logró 22 puntos y el escolta Bruce Brown reemplazó muy bien a Harden con 13 puntos y seis rebotes en otra gran labor de equipo de los Nets, que llegaron a tener hasta 49 puntos de ventaja y dejaron a los Bucks con 34 anotaciones por debajo del promedio de la temporada regular.

Como equipo, los Nets acabaron con un 52 % (49-94) de acierto en los tiros de campo, el 50% (21-42) de triples y el 86% (6-7) de personal, además de capturar 42 rebotes por 44% (37-84), 30% (8-27), 44% (4-9) y 44, respectivamente de los Bucks.

Los Nets rompieron la defensa de los Bucks con el regate durante toda la noche, preparando tiros incontestables que en su mayoría acertaron.

Los Bucks barrieron su serie de primera ronda contra Miami Heat, pero necesitan un gran cambio cuando regresen a casa para evitar ser barridos ahora.

El ala-pívot estelar, el griego Giannis Antetokounmpo, consiguió un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes con los Bucks, pero Durant lo superó por completo en un enfrentamiento de ganadores del Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA y se sentó abatido en el banco de los Bucks a principios del último cuarto con el partido desde hacía mucho tiempo fuera de su alcance.

El alero Khris Middleton agregó 17 puntos después de un comienzo lento de la serie y el base Jrue Holiday tuvo 13 tantos que tampoco impidieron la humillación del equipo de Milwaukee y su derrota.

Los Bucks, que en Milwaukee vencieron a los Nets dos veces en mayo, mientras que Harden quedó fuera por una lesión en el tendón de la corva derecha, intentarán conseguir su primer triunfo en la serie.

Harden tuvo que abandonar en el primer partido después de 43 segundos con tensión en el tendón de la corva derecha, pero los Nets también encontraron la manera de ganar 115-107.

El equipo de Brooklyn no ha dado un cronograma para su regreso, aunque no pareció demasiado lesionado al salir debajo del tablero para gritar a Durant después de que su bandeja de penetración pusiera el parcial de 95-65 después de tres periodos.

El entrenador canadiense de los Nets, Steve Nash, dijo que no tenía novedades sobre Harden o el ala-pívot Jeff Green, quien se perdieron su quinto partido consecutivo por una distensión en la fascia plantar izquierda.

El mismo ambiente de dominio se vivió en Phoenix por parte del equipo local de los Suns, que fueron superiores en todas las facetas del juego a unos Nuggets que volvieron a confirmar la gran dependencia que tienen de lo que pueda hacer el pívot serbio Nikola Jokic, que esta vez se quedó con 22 puntos y nueve rebotes.

Nada que hacer ante el ataque balanceado de los Suns, que tuvieron como factor sorpresa ganador al alero Mikal Bridges, que anotó 23 puntos, tras encestar cuatro triples de nueve intentos. El equipo de Phoenix acabó con 13 canastas desde fuera del perímetro en 34 intentos.

Junto a Bridges otros tres jugadores, el escolta hispano Devin Booker, el veterano base Chris Paul, y el pívot jamaiquino Deandre Ayton consiguieron también 20 o más puntos.

Booker llegó a los 21, los mismos que tuvo Paul, que acabó con un doble-doble al repartir 11 asistencias y capturar seis rebotes en 36 minutos que vio acción, dándoles toda una lección de cómo se dirige el ataque de un equipo y además se es también el líder.

Mientras que Ayton se impuso en el juego interior al controlar a Jokic con un doble-doble de 20 puntos, 10 rebotes y recuperó un balón.

El ala-pívot Jae Crowder volvió a hacer una gran labor de equipo y acabó con 14 puntos y cinco rebotes que le permitieron completar la lista de los cinco jugadores de los Suns que tuvieron números de dos dígitos.

Tras la aportación de Jokic, los 18 puntos del ala-pívot Aaron Gordon fueron irrelevantes, al igual que los 15 del ala-pívot Michael Porter Jr. y los 14 del base novato, el argentino Facundo Campazzo, que perdió por completo el duelo individual ante Paul.

Sonia Salazar