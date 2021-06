Eugenia Osborne habla de la buena relación que mantienen su padre y Fabiola Martínez tras su separación

07-06-2021 Eugenia Osborne. MADRID, 8 (CHANCE) Triunfando con sus originales diseños de moda textil para el hogar y deseando que se acabe el colegio para poner rumbo a Cádiz con su marido y sus tres hijos, Eugenia Ortiz ha sido una de las celebrities que ha asistido a la inauguración 'Azul azul' con motivo del Día de los Océanos. Acompañada por su hermana Ana Cristina Portillo y presumiendo de su elegancia innata, la hija de Bertín Osborne nos ha hablado de la buenísima relación que mantiene su padre con Fabiola Martínez tras su separación - han posado juntos en un reportaje muy especial para la revista Hola recientemente - y de la boda de su hermana Claudia con José Entrecanales, del que la empresaria no puede hablar más que maravillas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Se llevan fenomenal", asegura Eugenia sobre el artista y su exmujer, "pero mi padre siempre ha mostrado, también con mi madre se lleva super bien y Fabiola es estupenda, no tenía ni la menor duda de que todo iba a ir bien". "Siempre con cariño y respeto, después de tantos años juntos. No puede ser de otra manera", señala la empresaria, orgullosa de la buena relación que su padre mantiene con la venezolana.



Muy unida a Fabiola, a quien sigue teniendo mucho cariño, Eugenia destaca de ella su "valentía" y su "honestidad" y asegura que le encantaría que encontrara de nuevo el amor: "Le deseo todo lo mejor. Además ya se sabe que nos llevamos tan bien con ella y la queremos tanto que le deseamos lo mejor".



Discreta con la boda de Claudia y José Entrecanales - que diferentes medios han publicado que tendrá lugar el 4 de octubre en la casa familiar de Jerez de la Frontera - Eugenia confiesa no saber cómo van los preparativos del gran día: "Eso os tendrá que contestar mi hermana porque yo estoy más perdida en este tema". "Queda menos y tendrán que meterle prisa a la historia" afirma confirmando que se celebrará en el mes de octubre y en la casa de los Domecq en Jerez, "donde nos hemos casado todos y todas. "Son muchos sentimientos, y con muchísimo cariño y bueno con pena porque nos faltan muchas personas al final, pero lo llevamos con alegría y toda la felicidad que podemos", confiesa.



Encantada con José Entrecanales, al que da sin dudar "un sobresaliente" se muestra cauta con la posibilidad de que amplíen la familia tras su enlace, asegurando que "poco a poco" pero que estaría encantada de que la hicieran tía de nuevo: "Siempre es una buena noticia".