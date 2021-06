España/Argentina.- Sánchez viaja a Argentina para respaldar a Fernández y ahondar en la relación bilateral

11-05-2021 El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) intervienen en el Complejo de la Moncloa, a 11 de mayo de 2021, en Madrid (España). La visita se produje después de que el Gobierno enviara la semana pasada una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que expresa su deseo de que Bruselas dé un paso más en los contactos para tratar de desbloquear el acuerdo entre la UE y Mercosur, bloque del que Argentina forma parte. POLITICA C.De Luca.POOL/Europa Press - Europa Press



A continuación irá a Costa Rica para reunirse con los mandatarios centroamericanos y abordar el problema de las migraciones



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Un mes después de su encuentro en la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Argentina para reafirmar al presidente Alberto Fernández el apoyo de España en su negociación con el FMI y para ahondar en una relación bilateral ya de por sí intensa y en la que se espera encontrar nuevas oportunidades en materia económica.



Buenos Aires será la primera etapa este miércoles de la primera gira latinoamericana del presidente, que el jueves viajará a Costa Rica para participar en una cumbre con los países centroamericanos y para abordar el problema de las migraciones en esta región, muy castigada por la violencia y también por los desastres naturales.



La visita de Sánchez a Argentina se produce en un momento delicado para el país, con niveles muy altos tanto en la cifra de contagios como de fallecidos por la pandemia, que deja ya casi 4 millones de casos y cerca de 82.000 víctimas mortales. Al mismo tiempo, la campaña de vacunación está cobrando impulso y este sábado se consiguió suministrar casi 362.000 dosis en un solo día, un nuevo récord.



Como en otros muchos países de la región, la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la economía argentina, con fuertes aumentos del déficit, el paro, la inflación y la deuda pública y una caída de la economía del 10 por ciento en 2020. Pese a ello, el FMI prevé que este año registre un crecimiento 5,8 por ciento, impulsada por el alza de los precios de la soja, el trigo o el maíz, de los que es un gran exportador.



En este contexto, el Gobierno de Alberto Fernández se encuentra inmerso con negociaciones tanto con el Club de París, con el que tiene una deuda de 2.400 millones de dólares, como con el FMI, con el que busca refinanciar la deuda contraída.



El Gobierno español ha venido apoyando a Buenos Aires en este punto y el propio Sánchez ya expresó su respaldo expreso durante la visita de Fernández a Madrid. Su viaje servirá para reiterar ese respaldo con el objetivo en mente de la recuperación y la estabilidad económica en Argentina, país en el que España es el segundo inversor por detrás de Estados Unidos, subrayan fuentes gubernamentales.



Al igual que en sus últimos desplazamientos internacionales, Sánchez viaja acompañado de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así como por una amplia delegación de empresarios de distintos sectores con intereses en el país sudamericano y participará en un foro empresarial en el que se abordarán oportunidades de negocio.



REFORZAR LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA



Por otra parte, con este segundo encuentro en un mes entre Sánchez y Fernández, los dos mandatarios buscan consolidar aún más la relación entre España y Argentina, para lo cual está prevista la firma de un plan de acción para el periodo 2021-23 dentro del marco de asociación estratégica.



Dicho documento, explican fuentes gubernamentales, contiene acciones específicas y concretas que los dos países quieren llevar a cabo en este periodo y en cuya elaboración han participado la práctica totalidad de los ministerios. Además, se firmará también una declaración conjunta y otra específica sobre igualdad de género.



Además del foro empresarial y el encuentro bilateral en la Casa Rosada, Sánchez tiene previsto visitar la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, tristemente conocido por ser utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura y que en la actualidad es el Museo Sitio de la Memoria.



También rendirá homenaje a los miles de desaparecidos durante la dictadura con una ofrenda floral en el monumento que se erigió en este sentido en la Embajada española. Además, en relación con esta cuestión, está prevista la firma de un memorándum de entendimiento para el intercambio de documentación de archivos diplomáticos para el esclarecimiento de graves violaciones de los Derechos Humanos.



Por último, en el país en el que reside la mayor colectividad española en el mundo, con unas 500.000 personas registradas, no podía faltar un encuentro con representantes de los españoles que residen en Argentina, una comunidad muy activa y de la que el presidente quiere conocer sus inquietudes, indican desde Moncloa.



COSTA RICA, SEGUNDA ETAPA



La segunda etapa de la gira será Costa Rica. Aquí, el jueves está prevista una cumbre del presidente con los mandatarios de los países que componen el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en un año histórico para la región ya que se cumplen precisamente 30 años de la creación de este organismo, 35 de los Acuerdos de Esquipulas que fueron el punto de partida para el SICA y para la paz en estos países y el bicentenario de la independencia de los países centroamericanos.



En la cita habrá dos sonadas ausencias, las de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Nicaragua, Daniel Ortega, ambos objeto de críticas por parte de la comunidad internacional en las últimas semanas por la deriva autoritaria del primero y la represión contra la oposición del segundo.



El objetivo de la cumbre España-SICA, señala Moncloa, es evaluar y analizar los logros alcanzados en el marco de la estrecha colaboración entre ambos y ver hacia donde se puede avanzar en el futuro, con la mirada puesta principalmente en la recuperación post-covid.



Asimismo, Sánchez hará llegar a los mandatarios centroamericanos un mensaje de apoyo y les animará a seguir apostando por la integración regional y por la búsqueda de respuestas multilaterales a los problemas que aquejan a Centroamérica, como el cambio climático, la violencia o las migraciones.



REUNIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA



Precisamente, para abordar esta última cuestión el presidente del Gobierno ha organizado una reunión en la que está prevista no solo la participación de los mandatarios regionales sino de otros de América Latina, además de representación de Estados Unidos así como de agencias de la ONU y otros organismos internacionales.



Bajo el título 'Acto de solidaridad por los desplazados forzosos y las comunidades de acogida en Centroamérica y México', Moncloa espera que de él salgan compromisos tanto de apoyo financiero como de otro tipo para ayudar a estos países a hacer frente a las migraciones forzadas.



La organización de este foro, junto con Guatemala, Costa Rica, la OEA y ACNUR, se enmarca en que España ejerce actualmente la presidencia de la plataforma de apoyo al Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) creado en 2017 por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá y al que posteriormente se sumó El Salvador.



Los países centroamericanos, en particular los del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), han venido experimentando en los últimos años un éxodo masivo de población, motivado en gran medida por la persistente violencia armada en sus territorios a manos de las pandillas, pero también por la falta de oportunidades y por el impacto que está teniendo el cambio climático, con desastres naturales frecuentes como el reciente paso de los huracanes 'Iota' y 'Leta' el pasado otoño.



En muchos casos, quienes se ven desplazados forzosamente se quedan dentro del territorio de sus países de origen, pero otros muchos inician un peligroso camino hacia el norte, con México como primer destino y Estados Unidos como destino final en la mayoría de los casos.



Al día siguiente, el viernes, Sánchez completará su gira con un encuentro bilateral con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con quien está prevista la firma de varios memorandos de entendimiento. Al igual que en Argentina, el presidente viaja acompañado por empresas y está previsto un foro empresarial, además de un encuentro con la colectividad española en este país.