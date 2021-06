España y otros 4 países ponen condiciones al acuerdo sobre la oficina de Asilo

Nina Gregori, directora ejecutiva de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo (EASO). EFE/ EPA/ CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Bruselas, 8 jun (EFE).- España, Italia, Grecia, Chipre y Malta (Med5) pusieron este martes condiciones a la idea de cerrar un acuerdo sobre la propuesta para reforzar la Oficina Europea de Ayuda al Asilo (EASO) al margen del Pacto europeo de Migración, una idea que apoyan otros estados miembros para tratar de avanzar en las negociaciones.

Los cinco países han escrito una carta conjunta en la que se declaran preparados para separar la propuesta sobre la transformación de la oficina de Asilo del debate general, "bajo unas condiciones específicas".

El Med5 muestra su voluntad de alcanzar un acuerdo en ese ámbito, pero pide reconsiderar tres artículos que menciona expresamente.

En particular, se refieren a los artículos 13, 14 y 22 de la propuesta, vinculados al debate sobre un reparto justo de la responsabilidad y solidaridad en el sistema europeo común de asilo.

Sobre esos artículos, dicen no estar en posición de poder dar su acuerdo mientras no exista "un progreso tangible en las normas acordadas sobre solidaridad, incluido un mecanismo permanente y predecible de reubicación que alivie de manera efectiva la carga para los países en primera línea".

En ese contexto, señalan que les gustaría presentar "una opción pragmática" que incluya vincular los aspectos de la normativa sobre la Agencia de Asilo al resultado de la negociación sobre las normas para la gestión del asilo y la migración.

Se trata de una aportación "constructiva", precisaron fuentes próximas al Ministerio, que subrayaron que esos países ven "positivo" el cauce que sigue la regulación de la agencia de Asilo y EASO, pero quieren revisar los tres artículos.

La carta, firmada por los ministros de Interior de los cinco países, se dirige tanto a la directora ejecutiva de la EASO, Nina Gregori, como al vicepresidente comunitario Margaritis Schinas; a la comisaria de Interior, Ylva Johansson; al ministro portugués de Interior, Eduardo Cabrita, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre; y al eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades de la Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar.