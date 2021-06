España.- Sánchez "está loco por vacunarse cuanto antes" y "muy contento" porque le toca próximamente

08-06-2021 (I-D) La ministra portavoz, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparecen en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, a 8 de junio de 2021, en el Complejo de La Moncloa, Madrid, (España). POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, ha asegurado hoy que el presidente Pedro Sánchez, "está loco por vacunares cuanto antes" y además, está "muy contento" porque le tocará próximamente. Montero ha señalado que probablemente le toque en estos días, pero como inicia viaje a América Latina será a su vuelta.



Así lo ha explicado hoy la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que "no hay duda" de las ganas que tiene el presidente "desde el primer día" de recibir la vacuna.



"Está como todos los ciudadanos, esperando pacientemente que le toque en su rango de edad y por tanto, esperemos que pronto sea llamado para esa vacunación", ha dicho antes de añadir que "no ha podido ser hasta la fecha pero seguro que cuando vuelva de América Latina ya le tocará, si no le está tocando en estos días".



Montero espera que Sánchez se vacune "muy rápidamente por su seguridad" y también porque ya le toca por razones de edad, dejando claro que el presidente sólo ha expresado estar "muy contento" porque le toca próximamente. En este sentido, ha destacado la "ejemplaridad" del Gobierno de esperar a ser llamados desde sus puntos de vacunación. Una noticia que dan a conocer a los ciudadanos, según ha dicho, por si alguno tiene alguna duda y le puede servir ver que los ministros se vacunan.



Antes de su respuesta, Montero ha dicho estar segura de que las ministras de la cuota de Podemos, que estaban presentes en la rueda de prensa, estarían de acuerdo con ella en la respuesta y así ha sido en ambos casos. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado "por reproducido lo que ha dicho la ministra Portavoz". "Lo dejo aquí", ha remachado.



Mientras que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que se ha molestado porque la llamaran la ministra de Podemos --"esta ministra de Podemos tiene nombre", ha puntualizado--, ha apuntado que en España tenemos la "enorme suerte" de que todo el proceso de vacunación se ha hecho siguiendo criterios estrictamente sanitarios.



Es algo, ha añadido, de lo que sentirnos "tremendamente orgullosos" porque no se vacuna a nadie antes ni "en función de tu cuenta bancaria, ni en función de la empresa para la que trabaje, sino siguiendo estrictamente criterios sanitarios como acaba de explicar la ministra Portavoz, en concreto respecto al propio presidente del Gobierno".



Los periodistas también la habían preguntado a Belarra si estaba de acuerdo con que se vacunase a la selección española de fútbol aunque no les toque por la edad, pero no se ha referido a esta cuestión en su respuesta.



Se ha limitado a decir de manera genérica que están a "la espera de la decisión que pueda tomar la Comisión de salud pública y convencida de que todas las decisiones que se van a tomar son siguiendo criterios sanitarios y que además esos criterios van a ser objetivos para todas las personas que se encuentren en esa situación".