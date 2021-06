España.- PP pide a Montero que "se corte el moño" y responde:"Se puede ser del PP y tener un poquito de educación"

08-06-2021 La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una sesión de control al Gobierno, a 8 de junio de 2021, en el Senado, Madrid, (España). La sesión, marcada por la ausencia del presidente del Gobierno debido a su viaje oficial a Argentina, gira en torno a la polémica de posibilitar los indultos a los líderes independentistas presos por el 1-O, y sobre la pandemia de Covid-19 y la gestión de la vacunación. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Patricia Rodríguez Calleja, ha dicho a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "lo mejor que puede hacer es cortarse la coleta, o el moño en este caso, y seguir el camino" de Pablo Iglesias porque "ya no representa a nadie y mucho menos a las mujeres de este país".



"Se puede hacer oposición, incluso ser del PP, y tener un poquito de educación", ha sentenciado este martes la ministra de Igualdad durante su intervención en la sesión del control al Gobierno en el Senado.



Asimismo, la ministra le ha dicho al PP que cuenta con ellos "para que dejen de ser esclavos de Vox y se sumen a las políticas feministas" que, a su juicio, "son ya un consenso" en la sociedad española.



Durante su intervención, la diputada popular ha recordado a Montero que dijo que "las familias no pueden estar pendientes de la hora en la que ponen la lavadora o conectan su calefacción en sus hogares". "Su propia hemeroteca le ha convertido a usted en una caricatura de usted misma", ha apostillado.



"Uno de los factores desencadenantes de la desigualdad es la pobreza energética, que se ha agravado en España desde que Podemos forma parte del Gobierno. ¿En qué está trabajando para reducir las desigualdad?", ha preguntado.



En este sentido, Rodríguez Calleja ha asegurado que nadie más que Montero "ha hablado con tanta ligereza sobre un asunto tan complejo como es el precio de la luz, engañando y mintiendo a todos los españoles". "Todo el mundo sabe ya que la factura de la luz era su tema estrella en los principales mítines que usted daba", ha indicado.



En concreto, ha hecho referencia a que decía que con Podemos en el Gobierno bajaría el precio de la luz: "Pues ahora resulta que con Podemos en el Gobierno pagamos un 44% más en todas nuestras facturas. Han demostrado que lo único que saben negociar es su préstamo hipotecario para adquirir a buen precio sus buenos chaletazos".



"Espero que no venga a decirnos que está trabajando en rebajar la factura de la luz como si fueran ustedes los Robbin Hood contemporáneos porque lo que pagamos los españoles es un 78% más que en el mismo periodo del año pasado, es demoledor", ha criticado la diputada del GPP.



Por su parte, la ministra de Igualdad ha recordado que en los próximos meses llegará a las Cortes Generales la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley solo sí es sí. Además, ha añadido que trabajan en un mecanismo que permita hacer estable la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en una ley integral contra todas las formas de trata.



"Acompañaremos a las comunidades autónomas en la implementación del Plan Corresponsables, que promueve la conciliación con un carácter feminista. Estamos trabajando también en la reforma de la Ley del aborto, de salud sexual y reproductiva", ha afirmado.



Igualmente, Montero ha resaltado que implementaron un Plan de contingencia para proteger a las mujeres de la violencia machista durante la pandemia; crearon el primer sistema de acreditación complementario, el policial, para mujeres víctimas de explotación sexual, de trata y en contexto de prostitución; que han mejorado el teléfono 016 para atender a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres; y que han creado una herramienta para la igualdad retributiva en plena pandemia.