España.- La CUP pide no renunciar a la unilateralidad y una Generalitat "leal" a la voluntad de los catalanes

25-05-2021 La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada en rueda de prensa este martes en el Parlament POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA



BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)



El grupo de la CUP en el Parlament ha avisado este martes de que no se puede renunciar a ninguna vía para lograr la independencia de Cataluña, tampoco a la unilateralidad, y ha pedido una Generalitat "leal" a las necesidades y voluntades del pueblo catalán.



"Tal como dice el libro 'Volveremos a vencer' que publicaron Oriol Junqueras y Marta Rovira desde la dureza de la prisión y del exilio respectivos, lo que queda claro es lo que todo el mundo sabe: que no podemos renunciar a ninguna forma de lucha democrática para ganar la libertad, tampoco a la unilateralidad", destacan en un artículo en el diario Ara recogido por Europa Press.



Según la CUP, ante "la sordera de un PSOE atemorizado por las amenazas de la derecha y de unos jueces que hacen de gobierno barriendo derechos" se necesita que el Govern independentista sea una herramienta de defensa de los derechos y las libertades de la gente trabajadora, y admite que esto requerirá fortaleza.



"Necesitamos que los cantos de sirena no hagan naufragar la nave. La Generalitat debe ser leal a las necesidades y voluntades de nuestro pueblo y hacer honor al título de republicana poniéndose al lado de las que no tenemos más futuro que el país que podamos construir con nuestras manos", destacan.



DIÁLOGO



Para la CUP, el diálogo en el marco de la Constitución equivale "a abrir una cerradura con la llave equivocada, no tiene sentido, ni más recorrido que el gesto de intentar abrirse", y creen que el Gobierno intentará cerrar la lucha independentista con los indultos.



A su juicio, es el Estado el que no da margen "a nada, pese al gesto de Pedro Sánchez de pasearse por los salones del poder", y confrontan este escenario con el de Escocia, en el que el Reino Unido aceptó la victoria del independentismo en las urnas en vez de combatirlo.



"La alianza entre salones y mercaderes ha caracterizado el Reino de España desde su constitución como estado moderno", lamentan los anticapitalistas.



Tras el encuentro el lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, en Foment del Treball, destacan que "la oligarquía siempre se pone de parte de los más fuertes y no de las más justos, y, pese a que el Gobierno cambie de composición, los ciclos históricos hacen evidente que es parte de una larga tradición política de negación del derecho a la autodeterminación" de los catalanes.