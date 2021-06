El regreso del Calendario Pirelli. Bryan Adams fotografía la edición 2022

08-06-2021 Bryan Adams es un afamado músico y fotógrafo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA PIAZZA COMUNICACIÓN



El Calendario Pirelli es uno de los almanaques de cabecera para todos aquellos que aman tando la moda como la fotografía, y a lo largo de su más de medio siglo de historia ha estado protagonizado por las estrellas más rutilantes del planeta. Una combinación única de glamour, sofisticación y belleza en impactantes imágenes que han pasado a la historia por lo novedoso de su composición o por las atrevidas poses y looks de las actrices, modelos y cantantes que han protagonizado las diferentes ediciones del famoso calendario.



Y ahora, tras su cancelación el año pasado a causa de la pandemia del Covid, acabamos de conocer su regreso. Y lo hará por todo lo alto, ya que será Bryan Adams el encargado de fotografiar a las celebrities protagonistas de la edición 2022, cuyos nombres todavía no se han desvelado.



Ha sido el propio cantante y afamado fotógrafo quien ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales. "Estoy orgulloso de haber sido elegido fotógrafo del Calendario Pirelli 2022. Combinar fotografía y música para 'The Cal TM ' es muy emocionante y, por supuesto, contará con gente extraordinaria. En unas semanas comenzará el rodaje. Estoy emocionado", ha confesado el artista.



Desde finales de los 90, Bryan Adams ha combinado su carrera rockera con su pasión por la fotografía, fotografiando músicos, actores y modelos de gran éxito. Sir Mick Jagger, John Boyega, Amy Winehouse, Naomi Campbell y muchos otros, incluidos políticos e incluso la Reina Isabel II, a quien fotografió para su Jubileo de Oro.



Sus retratos han aparecido en las páginas de las principales publicaciones como Vogue, Vanity Fair, GQ y Harper's Bazaar, así como en su propia y célebre revista de arte, Zoo. También ha publicado varios libros de su trabajo, incluidos 'American Women' (2004), 'Exposed' (2012), un proyecto sobre veteranos de guerra británicos heridos titulado, 'Wounded: The Legacy of War' (2014), y 'Homeless' lanzado en 2019.



En el otro lado de la moneda creativa, su música durante las últimas cuatro décadas ha alcanzado el estatus de número 1 en más de 40 países. Tiene 3 nominaciones al Oscar y 5 al Globo de Oro y un premio Grammy, y lanzará su decimoquinto álbum.



¿Con qué nos sorprenderá en la edición 2022 del Calendario Pirelli? ¡Estamos deseando descubrirlo!