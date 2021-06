El premio Don Quijote, un reconocimiento al periodismo independiente en Cuba

Mónica Baró, periodista de "El Estornudo", recogerá mañana el Premio Don Quijote de Periodismo, concedido al cubano Carlos Manuel Álvarez Rodríguez por el artículo "Tres niñas cubanas", publicado en la revista "El Estornudo", que es "un reconocimiento al periodismo independiente" en la Isla , que sufre el "constante ataque, criminalización y acoso de la seguridad del Estado". EFE/Zipi

Madrid, 8 jun (EFE).- El Premio Don Quijote de Periodismo, concedido al cubano Carlos Manuel Álvarez Rodríguez por el artículo "Tres niñas cubanas" publicado en la revista "El Estornudo", es "un reconocimiento al periodismo independiente" en la Isla , que sufre el "constante ataque, criminalización y acoso de la seguridad del Estado".

El jurado premió la riqueza léxica de este artículo, publicado el 23 de enero de 2020, con la que el autor relata el derrumbe de un balcón en una calle de La Habana Vieja, que acaba con la vida de tres niñas que caminaban por la calle, volviendo del colegio.

"Es un premio un poco triste, porque la historia en sí es muy triste", dijo este martes a Efe Mónica Baró, periodista de "El Estornudo", que recogerá mañana el galardón en representación de Álvarez Rodríguez de manos del rey de España, Felipe VI.

Sin embargo, Baró señaló que si algo alegra del reconocimiento es que pueda servir para visibilizar, "no solo lo que pasó con estas tres niñas, sino también toda la situación que hay con el problema habitacional cubano y los riesgos que hay en cada esquina en La Habana".

Baró destacó también la importancia que este galardón, que se otorga al mejor trabajo escrito, tiene para el periodismo independiente en Cuba, "que está reivindicando derechos humanos, y cosas tan importantes como la libertad de expresión o la libertad de prensa".

Un trabajo de todo un gremio, dijo, "que está bajo constante ataque, criminalización, acoso de la seguridad del Estado y sujeto a campañas de desprestigio por los medios oficiales cubanos.

El principal problema en Cuba con el periodismo en general, explicó Baró, "es que no existen garantías para ejercerlo. Hacer periodismo de manera independiente al Estado y al Partido significa exponerse a ir a la cárcel en cualquier momento, porque estás violando varios artículos del código penal, leyes, y puedes sufrir penas de hasta diez o veinte años".

La periodista aseguró que ejercer la profesión de manera independiente en la Isla supone vivir "bajo una situación de asedio constante, en un contexto sumamente precario, y sin ningún tipo de garantías. Cuba es un Estado totalitario donde no existe la separación de poderes y no tienes ningún recurso para defenderte".

Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España se conceden anualmente desde el año 1983, en el que fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los galardones tienen por objeto reconocer la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y de las naciones con las que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Están patrocinados por el grupo industrial Suez, con una dotación de 6.000 euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero. El galardón Don Quijote está dotado con 9.000 euros y una escultura de Xema Teno.