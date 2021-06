EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Granada, 8 jun (EFE).- El Granada confía en cerrar esta semana el fichaje del técnico Robert Moreno como nuevo entrenador del primer equipo para reemplazar a Diego Martínez, que hace once días comunicó a la entidad andaluza que no aceptaba su oferta de renovación.

Robert Moreno se ha convertido con el paso de los días en el principal candidato para hacerse cargo del Granada y las gestiones entre el club y el técnico están cerca de cerrarse, informaron a Efe fuentes cercanas a la negociación.

La intención de los máximos responsables del club granadino es poder concretar la incorporación de Moreno, que se produzca el anuncio oficial y se lleve a cabo su presentación esta misma semana.

El preparador catalán, de 43 años, no tiene experiencia como primer entrenador en LaLiga Santander, aunque sí que estuvo al frente de la selección española absoluta en 2019 y entrenó posteriormente al Mónaco francés.

El Granada se encuentra sin entrenador desde que el pasado 28 de mayo informara de que Diego Martínez había rechazado la oferta de renovación que le había hecho la entidad tras haberse convertido en el primer técnico en la historia del club que completaba tres temporadas seguidas al frente del equipo. EFE

