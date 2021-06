El Barça quiere sellar el pase a la final por la vía rápida

El ala-pívot del Barça, Nikola Mirotic, celebra el triunfo con la afición tras el primer partido de la semifinal de la Liga Endesa que Barça y Lenovo Tenerife jugaron en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/Quique García

Barcelona, 8 jun (EFE).- El Barça intentará este miércoles (21:15 horas), en la pista del Lenovo Tenerife, que el equipo de Txus Vidorreta no se levante tras el duro golpe recibido en el primer partido (112-69) de semifinales, y clasificarse por la vía rápida para la final de la Liga Endesa.

Los azulgranas no quieren que se repita la historia de los cuartos de final en los que el Joventut le llevó al tercer partido tras un desastroso encuentro en Badalona (72-63), y su técnico, Sarunas Jasikevicius, espera que el equipo acuda a Tenerife con la lección aprendida.

Si son capaces de repetir el tercer cuarto del primer partido contra los tinerfeños no deberían tener problemas para cerrar la eliminatoria y tomarse un respiro hasta la final después de doce días jugando un partido de máximo exigencia cada 48 horas.

El conjunto catalán jugó este lunes el mejor cuarto de la historia de los play-off, anotando 40 puntos con 9 de 12 en tiros de dos y 7 de 8 en triples, a lo que añadió 10 rebotes. El vendaval azulgrana se llevó por delante al equipo canario, que solo pudo igualar el juego de su rival en la primera parte.

Una de las claves para que el Barça lleve el partido a donde le interesa será parar a los dos bases tinerfeños, Bruno Fitipaldo y Marcelinho Huertas. El uruguayo solo sumó 5 puntos en el primer encuentro, mientras que el brasileño empezó a anotar hasta irse a los 12 puntos cuando el duelo ya estaba decidido.

La defensa asfixiante de Bolmaro y Hanga sobre ambos permitió al Barça romper el partido en el tercer cuarto con Nikola Mirotic, autor de 21 puntos, jugando su mejor partido desde hace semanas.

Solo en una ocasión, hace 36 años, el equipo que ganó el primer partido de las semifinales bajo este formato de tres encuentros no se clasificó para la final. Fue precisamente el Barça el que no lo hizo en una eliminatoria contra el Joventut de Badalona.