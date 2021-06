El acercamiento Rusia-China crea "nuevos peligros" para la OTAN, según Stoltenberg

El acercamiento político-militar entre Rusia y China crea "nuevos peligros" para la OTAN y es una "amenaza" para el multilateralismo, afirmó este martes el secretario general de la Alianza atlántica.

"El orden fundado en reglas, o sea, la base del multilateralismo, se encuentra amenazado. Rusia y China mantienen desde hace algún tiempo una colaboración cada vez más intensa, tanto política como militar. Se trata de una nueva dimensión y una serie de desafíos para la OTAN. Esto conduce a nuevos peligros", advirtió Jens Stoltenberg en una entrevista para el diario italiano La Repubblica.

"Moscú y Pekín coordinan cada vez más sus posiciones en decisiones tomadas en organizaciones multilaterales, como la ONU. Además, realizan maniobras militares conjuntas, experimentan asociados con vuelos de larga distancia de aviones de combate y (organizan) operativos marítimos, pero también mantienen un intenso intercambio de experiencias sobre sistemas de armas y control de internet", detalló.

Para el máximo responsable de la alianza, la OTAN debe "adaptarse" para responder sobre todo al "ascenso de China en tanto que potencia militar" y a "la creciente agresividad de Rusia", asuntos que ocuparán parte importante de la agenda de los dirigentes de la Alianza Atlántica el 14 de junio en Bruselas con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden.

"Si no consideramos a China como un enemigo (...), China no comparte nuestros valores. No cree en la democracia, ni en la libertad de expresión y la de los medios de comunicación", prosiguió Stoltenberg.

"China está muy activa en África, en los Balcanes Occidentales y en el Ártico. Invierte masivamente en infraestructuras claves en Europa. Es una referencia en el ciberespacio. Todo esto tiene un gran impacto para nuestra seguridad", advirtió.

Respecto a Rusia, la OTAN percibe un doble enfoque: "Disuasión y diálogo", en particular en lo que concierne al control de armas.

"Nuestras tropas están presentes de manera rotativa en el mar Báltico, en Polonia y en Rumania, y disponemos de nuevos modelos de intervención, de tal manera que, en caso de crisis, nuevos contingentes pueden llegar rápidamente a reforzar a otros sobre el terreno", subrayó Stoltenberg.

En cuanto a Bielorrusia, un país amigo de Rusia que tiene fronteras con tres Estados miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania), ésta permanecerá "vigilante".

"Naturalmente, estamos preparados en caso de cualquier emergencia para proteger y defender a cada uno de nuestros aliado contra todo tipo de amenaza proveniente de Minsk o Moscú", subrayó.

