EEUU.- El Parlamento de Oregón aprueba modificar la letra del himno estatal para eliminar el lenguaje racista

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Parlamento del estado de Oregón, en Estados Unidos, ha aprobado una resolución para modificar la letra del himno estatal para eliminar el lenguaje racista y hacer el texto más inclusivo.



Así, la resolución número 11 modifica la letra aunque mantiene la música de 'Oregón, mi Oregón', que reflejará la "significativa evolución cultural, histórica, económica y social" del estado desde que se adoptó el himno en 1927.



La modificación supone un cambio en el primer verso de la canción, que se refería a Oregón como un lugar "conquistado y liderado por hombres libres; el más bello y la mejor", según informaciones del diario 'The Oregonian'.



En el segundo verso, el Parlamento ha decidido sustituir "bendecido por la sangre de los mártires" por "bendecido por el amor a la libertad". A pesar de que la canción suele sonar en ceremonias y al inicio de cada legislatura, muchos ciudadanos del estado no conocen el himno.



La nueva letra ha sido propuesta por Amy Shapiro, residente de Beaverton. "Los cambios que incluye son pequeños pero profundos", ha dicho. "Anticuada y ofensiva, las palabras del himno glorificaban la opresión y el asesinato", ha manifestado antes de matizar que ahora han sido reemplazada por palabras "inspiradoras" que reflejan la "belleza natural" de Oregón.



"Había que cambiarla o nadie seguiría cantándola. Si lo hacemos así, a la gente le gustará y no eliminaremos la historia", ha afirmado. La resolución pasa ahora a manos de la gobernadora, Kate Brown, para su ratificación.