Dos ministros uruguayos darán explicaciones al Senado por la crisis de la covid

Montevideo, 8 jun (EFE).- Los ministros uruguayos de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, deberán comparecer ante el Senado para dar explicaciones sobre la crisis vinculada a la covid-19, informaron este martes fuentes de la cámara alta.

Con el único apoyo de los senadores del Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y que hoy está en la oposición nacional, la moción fue aprobada en la sesión de este martes, si bien no se indicó cuándo tendrá lugar la interpelación a los ministros.

“Solicitamos la presencia de los Sres. Ministros (sic), a fin de que brinden explicaciones sobre la estrategia sanitaria vinculada a las políticas de salud, así como a los aspectos económicos y sociales en las que se sustentó a lo largo de los primeros seis meses del corriente año”, rezaba el texto.

La moción fue firmada por los senadores izquierdistas Charles Carrera, Amanda della Ventura, Graciela Barrera, Eduardo Brenta, Silvia Nane, Daniel Olesker, Liliam Kechichian, Oscar Andrade, Sebastián Sabini, Mario Bergara, Alejandro Sánchez y Sandra Lazo.

El senador Andrade reclamó que "el Gobierno y la sociedad perdieron la posibilidad de blindar abril", en alusión al alto número de casos diarios y fallecimientos registrados en Uruguay desde ese mes, por lo que argumentó: "No nos queda otra que poner en consideración la política sanitaria y los fundamentos económicos que sustentan la política sanitaria".

Por su parte, en declaraciones a la prensa efectuadas este martes, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, comentó que "cuesta entender" el llamado a sala a los ministros.

"Cuesta entender esta interpelación porque es, en definitiva, politizar la pandemia y esto sí que no tiene ideología", dijo uno de los hombres fuertes del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou (centroderecha).

El Senado cuenta con una comisión de seguimiento de la pandemia, integrada por legisladores de todas las fuerzas representadas en la cámara alta (Frente Amplio, Cabildo Abierto, Partidos Nacional y Colorado, los tres últimos parte de la coalición gubernamental) y que fue recibida la semana pasada por el presidente, Luis Lacalle Pou.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay el 13 de marzo de 2020, el país suramericano acumula 318.783 positivos, de los que 34.704 son activos, y 4.692 fallecimientos.