¡Cuidado con los dedos! Utilice pegamento rápido solo con guantes

ILUSTRACIÓN - El uso de pegamento instantáneo requiere de especial cuidado. Si llega a los ojos es aconsejable consultar inmediatemente a un médico. Foto: Catherine Waibel/dpa

Cuando utilice pegamento rápido o instantáneo, lo más conveniente es no hacerlo sin protección en las manos, según recomiendan los expertos en la materia. "Lo mejor es que emplee guantes de goma o quirúrgicos", sugiere el experto de la Academia DIY (Do It Yourself) Michael Pommer. Porque una pequeña gota es suficiente para que los dedos queden pegados entre sí. Pero si finalmente el percance se produce, podrán ayudar tanto la paciencia como la acetona. "Siéntese en una silla cómoda y aguarde. Porque la piel en los dedos también segrega transpiración y grasa y disuelve así, tras una o dos horas, el pegamento", explica. Quien no quiera esperar tanto, cuenta con otras dos posibilidades: en el mercado de la construcción se vende un disolvente especial con esta función. "Pero también el quitaesmalte suele funcionar muy bien, porque contiene acetona", apunta Pommer. LLEVE CONSIGO EL ENVASE A URGENCIAS En caso de que el pegamento haya entrado en el ojo, de ninguna manera la persona afectada debe intentar solucionarlo por sí misma. Pommer recomienda: "Tome el tubo y el envase y diríjase inmediatamente al médico o al hospital". Frecuentemente en el embalaje figura información valiosa sobre los componentes exactos del producto, que pueden variar dependiendo del productor. Por lo general, también suele haber un número de emergencia del fabricante. "Entonces los médicos pueden llamar allí para obtener datos importantes sobre los componentes y el proceder a seguir", comenta el experto. EL PEGAMENTO PREFIERE AMBIENTES FRÍOS Y SECOS Michael Pommer recomienda que, para que el pegamento rápido o instantáneo no se endurezca, se lo almacene en la nevera. El pegamento reacciona con la humedad ambiente. Cuánto más elevada sea esta, más rápidamente se endurecerá. Por ello, Pommer indica que, tras el uso, es importante volver a poner siempre rápidamente la tapa y cerrar bien el tubo. Un envase ya abierto, puntualiza, debe ser utilizado en el lapso de 12 meses. dpa