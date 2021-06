Chris Harrison abandona la franquicia de "Bachelor" tras polémica por racismo

LOS ÁNGELES, 8 jun (Reuters) - El presentador del popular programa de citas "Bachelor" se marchará después de casi 20 años, dijo el martes ABC Entertainment, tras la polémica generada por comentarios racialmente insensibles.

Chris Harrison, quien ha presentado "The Bachelor", de ABC , y programas derivados como "The Bachelorette" y "Bachelor in Paradise" desde 2002, no regresará tras retirarse temporalmente en febrero, dijeron ABC y la productora Warner Horizon en un comunicado conjunto.

"Chris Harrison está dando un paso al costado como presentador de la franquicia 'The Bachelor'", dijeron las compañías.

El futuro de Harrison con la franquicia había estado en el limbo desde febrero, cuando generó controversia por los comentarios que hizo al defender a la concursante de "The Bachelor" Rachael Kirkconnell.

Imágenes de Kirkconnell asistiendo a una fiesta en 2018 vistiendo atuendos de nativos americanos cuando era estudiante universitaria aparecieron en las redes sociales mientras se transmitía el programa.

Los comentarios de Harrison alimentaron un debate de larga data sobre la falta de diversidad en la franquicia de "The Bachelor" y se dieron en momentos de tensión en Estados Unidos, luego de las protestas masivas en 2020 por la muerte de mujeres y hombres negros desarmados mientras estaban bajo custodia policial.

Pese a haberse lanzado en 2002, la franquicia no tuvo a una persona negra como participante principal hasta 2017, cuando Rachel Lindsay fue elegida como la primera "soltera" negra.

El comunicado del martes no informó quién reemplazará a Harrison como presentador de la franquicia.

(Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal)