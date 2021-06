Chile abre puerta a alza de tasas tras aumento de la demanda

(Bloomberg) -- El banco central de Chile dijo que recalibrará la política monetaria después de mantener su tasa clave en un mínimo histórico, a medida que la actividad económica y la demanda de los consumidores se recuperen en la nación sudamericana.

Este martes, el directorio del banco, encabezado por su presidente, Mario Marcel, mantuvo la tasa de interés a un día sin cambios en 0,5%. La decisión fue la esperada por los 11 analistas encuestados por Bloomberg.

“El alto dinamismo que ya exhibe el consumo y el impulso adicional al gasto privado representan un cambio relevante para el escenario macroeconómico de los próximos meses, lo que hace necesario recalibrar la expansividad de la política monetaria en lo venidero”, dijo el banco en un comunicado.

Los formuladores de políticas también señalaron que planean deshacer algunas medidas no convencionales implementadas para reducir la volatilidad, como reinvertir los cupones de bonos bancarios acorde con el vencimiento de los activos en cartera.

A pesar de que el mercado laboral aún está rezagado, la fuerte demanda interna debido a un mayor gasto público y los retiros de las cuentas de los fondos de pensiones han ayudado a que la actividad económica se mantenga mejor de lo esperado. Además, la inflación anual se encuentra en el nivel más alto en más de un año, superando la meta de 3%. Aún así, los casos de covid volvieron a acercarse a una cifra récord este mes.

La inflación anual se aceleró hasta 3,6% en mayo desde 3,3% del mes anterior, según datos del Gobierno publicados este martes. Parte del aumento puede atribuirse a efectos base temporales, en comparación con el período de hace un año cuando azotó la primera ola de la pandemia.

La recuperación de Chile está a prueba ante una ola de contagios que ha abrumado a hospitales y ha llevado al Gobierno a extender los cierres fronterizos hasta junio. La lentitud de la contratación también está pesando sobre las perspectivas económicas, a medida que la tasa de desempleo se ha mantenido estancada en los dos dígitos durante el año pasado.

Mientras tanto, Chile está entrando en un período de alta incertidumbre política marcado por la redacción de una nueva Constitución y las elecciones presidenciales de noviembre.

