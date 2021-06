Bukele quiere que el bitcoin sea de curso legal en El Salvador

Amplía con comentarios del presidente Bukele en su cuenta de Twitter. ///San Salvador, 6 Jun 2021 (AFP) - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que la próxima semana presentará ante el Congreso una propuesta de ley con la que busca que el bitcoin tenga curso legal en el país."La semana que viene enviaré al Congreso un proyecto de ley que convertirá a bitcoin en moneda de curso legal", señaló Bukele en un mensaje en video presentado en la conferencia Bitcoin 2021 que se efectuó en la ciudad estadounidense de Miami el 4 y 5 de junio.Según explicó el mandatario, el objetivo de esa medida es generar empleos y también "dar inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal".Según Bukele, "el 70% de la población salvadoreña no tiene una cuenta bancaria y trabaja en la economía informal"."La inclusión financiera no es solo un imperativo moral, sino también una forma de hacer crecer la economía del país, proporcionando acceso al crédito, ahorros, inversiones y transacciones seguras", señaló Bukele mediante su cuenta de Twitter.Debido a la pandemia de covid-19, durante 2020 la economía salvadoreña se contrajo un 7,9%, pero la proyección del Banco Central de Reserva (BCR) es que al cierre de 2021 crecerá alrededor de un 6%.De momento, el gobierno salvadoreño no ha brindado mayores detalles sobre la propuesta de ley referida al bitcoin que se presentará ante el Congreso, dominado por los aliados del presidente Bukele.En la economía dolarizada de El Salvador, las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero son un soporte importante y equivalen al 22% de su Producto Interno Bruto (PIB).En 2020, las remesas totalizaron 5.918,6 millones de dólares, un incremento del 4,8% con respecto a 2019, según informes oficiales.El ingreso de remesas al país entre los pasados meses de enero y marzo totalizaron más de 1.705 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva.Bukele consideró que bitcoin también representa "la forma de más rápido crecimiento para transferir" esos miles de millones de dólares en remesas y de evitar que "millones de dólares" se pierdan en intermediarios."Mediante el uso de bitcoin, la cantidad recibida por más de un millón de familias de bajos ingresos aumentará en el equivalente a miles de millones de dólares cada año. Esto mejorará la vida y el futuro de millones", consideró el mandatario.Impulsado por el interés de inversores cada vez más serios --desde Wall Street a Silicon Valley--, el mercado de las criptomonedas creció hasta alcanzar más de 2,5 billones de dólares a mediados de mayo de 2020, según la página Coinmarketcap, que recaba información de casi 10.000 criptomonedas.Sin embargo, el bitcoin, que se cotiza en torno a los 39.587 dólares, sufre de vaivenes, en medio de críticas de China por su uso y comentarios del magnate estadounidense Elon Musk, que la utiliza en sus negocios.ob/mav/dg -------------------------------------------------------------