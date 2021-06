Brasil.- Bolsonaro propone como embajador de Sudáfrica al ex alcalde de Río, involucrado en un caso de sobornos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha propuesto como embajador de Sudáfrica al ex alcalde de Río de Janeiro Marcelo Crivella entre el malestar del cuerpo diplomático, ya que fue detenido y está involucrado en un caso de sobornos mientras ocupaba la alcaldía, algo por lo que llegó a ser detenido.



A pesar de que por el momento se trata de una información confidencial, revelada por Correio Braziliense, y que no se hará pública hasta que Sudáfrica no apruebe su nominación, ya ha sido motivo de polémica al considerarlo como una maniobra del mandatario.



En caso de que Johannesburgo confirme que está de acuerdo con su nominación, el ex alcalde deberá participar en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.



Marcelo Crivella, pastor evangelista y tradicional aliado del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya ha vivido anteriormente en el país, e incluso ha escrito un polémico libro, 'Evangelizing Africa', en el que critica otras religiones, incluidas las africanas. Precisamente, se entiende su propuesta como embajador como un guiño a la Iglesia Universal del Reino de Dios y a su fundador, Edir Macedo.



Entre sus otros escándalos destaca su supuesta participación en un presunto caso de sobornos en la Alcaldía de Río, caso por el que fue detenido en la ciudad en diciembre del año pasado. Tras pasar una noche en prisión, se le sentenció a cumplir un arresto domiciliario.



El caso deriva de la 'Operación Hades', que investiga una trama de sobornos en el Ayuntamiento de Río, si bien Crivella ha defendido su gestión y su propia inocencia. "Fuimos el Gobierno que más ha actuado contra la corrupción en Río de Janeiro", ha afirmado, para acto seguido clamar "justicia".



Estos sucesos, además, sucedieron a pocos días de finalizar su mandato, que además le supusieron perder la reelección.