Bitcóin extiende caída a niveles de venta masiva de mayo

(Bloomberg) -- El bitcóin cayó a un mínimo de dos semanas, y algunos analistas apuntaron a la recuperación del rescate de Colonial Pipeline Co. como prueba de que las criptomonedas no están fuera del control del Gobierno.

El mayor token se desplomaba 8,2% a US$31.645 en las operaciones de Nueva York. El Índice Bloomberg Galaxy Crypto caía 12%, y monedas alternativas como ethereum, litecóin y EOS registraban bajas más pronunciadas.

El hecho de que los investigadores “pudieran rastrear lo irrastreable y confiscarlo podría estar socavando el caso libertario y libre de control gubernamental”, dijo Jeffrey Halley, analista de mercado senior de Oanda. Las implicaciones de esto pueden haber provocado la venta, añadió.

Estados Unidos recuperó casi todo el rescate en bitcóin pagado a los autores del ciberataque a Colonial el mes pasado, en una señal de que las fuerzas del orden son capaces de perseguir a los delincuentes en línea incluso cuando operan fuera de las fronteras del país.

El FBI pudo encontrar el recate en bitcóin al descubrir las direcciones digitales que los hackers utilizaron para transferir los fondos, según una orden de incautación de ocho páginas publicada el lunes por el Departamento de Justicia.

Si bien la capacidad del FBI para rastrear y recuperar la criptomoneda puede ir en contra del espíritu antisistema que llevó al desarrollo del bitcóin, también puede verse como una señal positiva para el sector en su búsqueda de una mayor aceptación.

Mientras tanto, los estrategas están atentos a los niveles técnicos clave del bitcóin.

“El principal soporte del precio se encuentra en el nivel de US$30.000, y una caída por debajo de este nivel podría detenerse y acelerar la liquidación en el corto plazo”, dijo Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote.

Halley, de Oanda, dijo que una ruptura por debajo de los US$30.000 podría llevar a “otra capitulación”. Rich Ross, de Evercore ISI, ve una prueba del soporte en torno a US$29.000.

El bitcóin ha subido 14% este año, pero el token se ha desplomado desde un máximo de casi US$65.000 a mediados de abril, ensombreciendo al sector de las criptomonedas. La venta masiva fue exacerbada por el reproche público del multimillonario Elon Musk por la cantidad de energía utilizada por los servidores que sustentan el token. La severa supervisión regulatoria china también empeoró la percepción.

La moneda virtual, que ha triplicado con creces su valor durante el último año, se encuentra ahora en un “período de enfriamiento” que podría durar “unos meses” más, dijo. Vijay Ayyar, director de Asia-Pacífico de la bolsa de criptomonedas Luno Pte.

