Biden y Johnson buscan unir al G7 para apurar vacunación global

(Bloomberg) -- El primer viaje de Joe Biden al extranjero como presidente se centrará en reforzar la disponibilidad de vacunas contra el coronavirus en el extranjero (en el hemisferio Occidente). Es un intento por contrarrestar a China y calmar las tensiones con aliados que están en desacuerdo con la acumulación de vacunas por parte de Estados Unidos y los derechos de propiedad intelectual.

Biden parte el miércoles para la cumbre del Grupo de los Siete en el Reino Unido. Sale de EE.UU., donde la pandemia está retrocediendo, para discutir cómo las democracias más ricas del mundo pueden ayudar al resto del mundo a acabar con el virus. Tanto Biden como el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, apuntan a unir al G7 alrededor de un plan para posibilitar que haya más vacunas disponibles en los países de bajos ingresos.

Biden y Johnson se reunirán por primera vez el jueves, antes del G7.

La cumbre será una muestra de unidad después de que los miembros del grupo pasaron gran parte del año en desacuerdo sobre las vacunas. Biden irritó a Europa al continuar con políticas de la era Trump que dirigían casi toda la producción temprana de vacunas de EE.UU. a los estadounidenses, y al respaldar un impulso de países de bajos ingresos para renunciar a ciertas protecciones de patentes para las vacunas.

Si bien los países del G7 seguramente estarán de acuerdo en que se necesitan más vacunas, los detalles de lo que propondrán o cómo se financiará siguen sin estar claros. Johnson ha pedido como objetivo que el mundo esté vacunado para fines de 2022, mientras que Biden comunicó que EE.UU. sería un “arsenal” de vacunas para el resto del mundo. No obstante, hasta ahora solo ha comprometido 25 millones de dosis de las reservas del Gobierno estadounidense.

“Estados Unidos se dirige al G7 en una posición de fuerza”, dijo en un comunicado Jeff Zients, coordinador de respuesta al covid-19 del Gobierno de Biden. Aproximadamente el 47% de la población de EE.UU. está vacunada, según el rastreador de Bloomberg Covid-19 Tracker, y los casos están cayendo mientras la economía se recupera.

“El presidente utilizará este impulso para unir a las democracias del mundo en torno a la solución de esta crisis a nivel mundial. EE.UU. liderará la creación del arsenal de vacunas que será fundamental en nuestra lucha global contra el covid-19”, dijo Zients.

Los asesores de Biden han anticipado que su viaje a Europa se centrará en las “tres C”: el covid-19, China y el cambio climático. Después del G7, Biden asistirá a las cumbres de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas antes de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ginebra.

Poner fin a la pandemia

En el G7, “se unirá a sus compañeros líderes para diseñar un plan para poner fin al covid-19 con más compromisos específicos hacia dicho fin”, dijo el lunes Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional.

Los fabricantes de vacunas ya se han comprometido a poner a disposición de los países de ingresos bajos y medianos más de 1.000 millones de dosis este año. Pero los países ricos acabaron con los primeros suministros y aún no está claro cómo se distribuirán las dosis en el futuro.

Algunos países están recibiendo dosis a través de mecanismo global Covax (Centro de Acceso Global a Vacunas Covid-19), una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que depende en parte de donaciones, mientras que otros han pedido directamente a los fabricantes o están recibiendo envíos de EE.UU. y otras naciones ricas.

“Quisiera ver la mayor contribución posible del G7, porque creo que las dosis estarán disponibles”, dijo Thomas Bollyky, director del Programa de Salud Global del Consejo de Relaciones Exteriores. “El gran problema será realmente la asignación: ¿a dónde van estas dosis?”.

