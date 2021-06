AMP.- ONU.- El Consejo de Seguridad respalda a Guterres para un segundo mandato al frente de Naciones Unidas

Guterres agradece la "confianza" del Consejo y estará "profundamente honrado" si se confirma su segundo mandato



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Seguridad ha mostrado este martes su apoyo a la candidatura del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para un segundo mandato al frente de la organización, según ha confirmado la misión ante la ONU de Estonia, que ostenta la Presidencia del órgano este mes de junio.



El respaldo del Consejo de Seguridad es uno de los pasos cruciales para la elección del secretario general de la organización y se espera que la Asamblea General confirme a Guterres en el cargo para otros cinco años en una sesión antes de que acabe junio.



El propio Guterres ha calificado como un "gran honor" la decisión del Consejo, al que ha agradecido "la confianza" que han depositado en él. También ha extendido el agradecimiento a Portugal "por haberme nominado nuevamente".



"Ha sido un inmenso privilegio estar al servicio de 'nosotros, los pueblos' y al frente de las mujeres y hombres asombrosos de esta organización durante los últimos cuatro años y medio, cuando nos hemos enfrentado a tantos desafíos complejos", ha destacado el máximo representante de la ONU.



Por último, ha agregado que se sentirá "profundamente honrado si la Asamblea General" confirma su segundo mandato.



Tras la reunión del Consejo, el embajador estonio ante Naciones Unidas, Sven Jurgenson, ha asegurado que "Guterres siempre iba a ganar un segundo mandato con facilidad", y los embajadores "creen que se merece un segundo mandato", justificando la decisión adoptada.



Jugerson ha subrayado, en declaraciones a DPA, que "la mayoría de los diplomáticos en Nueva York respetan la forma en que manejó la Administración de Donald Trump, protegiendo a la ONU de los recortes financieros de Estados Unidos en la medida de lo posible", mientras que ha destacado que Guterres ahora trabajará con "una Administración más favorable".



El mandato de Guterres, el noveno dirigente de la organización, finalizará a finales de 2021 y como viene siendo habitual entre los secretarios generales de la ONU, está previsto que cumpla dos mandatos al frente. Solo Butros Gali ha supuesto una excepción a esta tradición, ya que no pudo optar a una reelección por el veto de Estados Unidos.



El proceso de selección para el próximo secretario general de la organización seguirá el novedoso modelo utilizado en 2016, que la propia ONU ha tildado de "más inclusivo y transparente", ya que contará con un debate público en el que también participarán miembros de la sociedad civil.



GUTERRES DEBE PROMOVER LOS DDHH EN SU SEGUNDO MANDATO



Tras el respaldo del Consejo y con la confirmación de un segundo mandato cada vez más cerca, la organización Human Rights Watch (HRW) ha urgido a Guterres a promover "enérgicamente" los Derechos Humanos en los cinco años que tiene por delante.



Asimismo, le ha pedido que denuncie a los gobiernos poderosos "responsables de abusos sistemáticos", ya que su primer mandato se ha basado en un "silencio público respecto a los abusos de los Derechos Humanos por parte de China, Rusia y Estados Unidos y sus aliados".



Por otro lado, Human Rights Watch también ha destacado que el secretario general debería ampliar "su reciente disposición a denunciar los abusos en Birmania y en Bielorrusia" para incluir "a todos los gobiernos que merecen ser condenados, incluidos los que son poderosos y están protegidos".



Por último, le ha recriminado a la organización que "el secretario general no debería limitarse a delegar en el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos", mientras que por otro lado, también ha resaltado algunos de los aciertos de Guterres en este su primer mandato, como el apoyo "enérgico" a la igualdad internacional de vacunas.



Además de las peticiones a Guterres, la organización ha denunciado que el proceso de selección del secretario general es "opaco", ya que "no se ha considerado seriamente a ningún otro candidato para un puesto que han ocupado nueve hombres durante 75 años".