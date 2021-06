Aerolíneas buscan reiniciar vuelos entre EE.UU. y Reino Unido

(Bloomberg) -- Las aerolíneas de Gran Bretaña y Estados Unidos emitieron una solicitud en conjunto para la reanudación de los viajes entre los dos países, argumentando que las restricciones gubernamentales en la ruta aérea más lucrativa del mundo están frenando la recuperación económica.

Los viajes de placer y negocios podrían reiniciarse sin socavar los esfuerzos para combatir el covid-19, dijeron el lunes líderes de Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc., American Airlines Group Inc. y JetBlue Airways Corp. A ellos se unieron sus contrapartes de British Airways y Virgin Atlantic Airways Ltd, junto con grupos empresariales y ejecutivos aeroportuarios.

La ruta entre la ciudad de Londres y Nueva York “es el corredor bilateral más valioso del mundo y parece una locura que esté cerrado en este momento”, dijo Duncan Edwards, director ejecutivo del grupo comercial British American Business.

Si bien las aerolíneas han estado abogando por la reanudación de los viajes transatlánticos desde el verano pasado, el último impulso se produce días antes de que el presidente Joe Biden asista a la cumbre del G7 en Inglaterra. El director ejecutivo de Virgin Atlantic, Shai Weiss, dijo que la industria está tratando de reabrir los viajes entre el Reino Unido y Estados Unidos a más tardar el 4 de julio.

La visita de Biden ha despertado esperanzas de que las conversaciones sobre una reapertura puedan dar frutos, probablemente comenzando con vuelos exentos de cuarentena para pasajeros vacunados. Antes de la pandemia, la ruta de Londres a Nueva York era la principal ruta de entrada del mundo, generando más de mil millones de dólares al año. El segmento ha sido prácticamente cerrado, a pesar de los rápidos avances en vacunación en ambos países.

Reabrir el corredor “demostraría que hay un beneficio por tomar la delantera en vacunas”, dijo el director ejecutivo de London Heathrow, John Holland-Kaye. El aeropuerto ha dicho que sus pasajeros estadounidenses normalmente gastan US$5.300 millones al año en Gran Bretaña, casi una cuarta parte del total de turistas extranjeros.

El ritmo de la campaña de vacunación ha hecho que la gente se sienta cada vez más ansiosa por cruzar el Atlántico, dijo el CEO de American Airlines, Doug Parker. La reapertura entre Gran Bretaña y Estados Unidos es “el próximo paso crítico tanto en la industria de viajes como en la recuperación de la economía global”.

