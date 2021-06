125-86. Nets, con Durant de líder, arrollan a los Bucks y se ponen con 2-0

El alero Kevin Durant volvió a encabezar el ataque ganador de los Brooklyn Nets que arrollaron este lunes por paliza de 125-86 a los Milwaukee Bucks en el segundo partido de la eliminatoria se semifinales de playoffs de la Conferencia Este. EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, 7 jun (EFE).- El alero Kevin Durant volvió a encabezar el ataque ganador de los Brooklyn Nets que arrollaron este lunes por paliza de 125-86 a los Milwaukee Bucks en el segundo partido de la eliminatoria se semifinales de playoffs de la Conferencia Este.

Los Nets, a pesar de la ausencia del escolta James Harden, lesionado, volvieron a ser muy superiores a los Bucks, con Durant que aportó 32 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes, al conseguir su segundo triunfo consecutivo que los dejó con marca perfecta de 2-0 en la eliminatoria que disputan al mejor de siete.

Durant ha anotado 25 o más puntos en seis de los siete partidos de playoffs de los Nets.

El tercer partido de la eliminatoria, que cambia de sede, se jugará el jueves de esta semana en Milwaukee, donde también se dará el cuarto, el domingo.

Junto a Durant, el base Kyrie Irving logró 22 puntos y el escolta Bruce Brown, reemplazó muy bien a Harden con 13 puntos y seis rebotes en otra gran labor de equipo de los Nets, que llegaron a tener hasta 49 puntos de ventaja y dejaron a los Bucks con 34 anotaciones por debajo del promedio de la temporada regular.

Como equipo los Nets acabaron con un 52 (49-94) por ciento de acierto en los tiros de campo, el 50% (21-42) de triples y el 86% (6-7) de personal, además de capturar 42 rebotes por 44% (37-84), 30% (8-27), 44% (4-9) y 44, respectivamente de los Bucks.

Los Nets rompieron la defensa de los Bucks con el regate durante toda la noche, preparando tiros incontestables que en su mayoría acertaron.

Los Bucks barrieron su serie de primera ronda contra Miami Heat, pero necesitan un gran cambio cuando regresen a casa para evitar ser barridos ahora.

El ala-pívot estelar, el griego Giannis Antetokounmpo, consiguió un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes con los Bucks, pero Durant lo superó por completo en un enfrentamiento de ganadores del Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA y se sentó abatido en el banco de los Bucks a principios del último cuarto con el partido desde hacía mucho tiempo fuera de su alcance.

El alero Khris Middleton agregó 17 puntos después de un comienzo lento de la serie y el base Jrue Holiday tuvo 13 tantos que tampoco impidieron la humillación del equipo de Milwaukee y su derrota.

Los Bucks que en Milwaukee vencieron a los Nets dos veces en mayo, mientras que Harden quedó fuera por una lesión en el tendón de la corva derecha, intentaran conseguir su primer triunfo en la serie.

Harden tuvo que abandonar en el primer partido después de 43 segundos con tensión en el tendón de la corva derecha, pero los Nets también encontraron la manera de ganar 115-107.

El equipo de Brooklyn no ha dado un cronograma para su regreso, aunque no pareció demasiado lesionado al salir debajo del tablero para gritar a Durant después de que su bandeja de penetración puso el parcial de 95-65 después de tres periodos.

El entrenador canadiense de los Nets, Steve Nash, dijo que no tenía novedades sobre Harden o el ala-pívot Jeff Green, quien se perdieron su quinto partido consecutivo por una distensión en la fascia plantar izquierda.

La ofensiva de los Nets comenzó a funcionar de inmediato desde el inicio del partido, sin darle tregua a los Bucks, que aguantaron bien, pero solo hasta la mitad del primer cuarto, cuando el marcador reflejaba una diferencia de tres puntos.

Pero luego surgió la inspiración encestadora de los Nets con una racha de 23-9 que les permitió concluir los primeros 12 minutos con un parcial de 36-19, Durant de líder al conseguir 13 puntos, y el camino abierto al triunfo.

Durant e Irving se sentaron para comenzar el segundo, pero los Nets abrieron de nuevo el segundo cuarto con una racha de 7-2 para llevar la ventaja a 43-21 con un triple del ala-pívot Blake Griffin.

El cuatro titular de los Nets también protagonizó la jugada más destacada de la primera mitad, cortando a lo largo de la línea de fondo para recibir un pase de Brown, lanzarse en picado y colocar un mate, con Antetokounmpo girando la cabeza en el último segundo para que la pelota no pudiera estrellarse sobre él.

La ventaja se colocó en 27 puntos cuando ambos equipos se fueron al descanso en el Barclays Center (65-41) ante el delirio de los seguidores de los Nets.

Como se esperaba, la segunda parte siguió siendo un pase para los Nets después de ver como los Bucks, que en el primer partido tuvieron apenas seis triples de 30 intentos, en el segundo hicieron 8 de 27.

El ala-pívot P.J. Tucker, el refuerzo que los Bucks consiguieron en la recta final de la temporada regular con un traspaso de los Houston Rockets, siguió sin ser factor ganador al anotar apenas dos puntos y no tener protagonismo en el juego interior.

Middleton falló sus primeros ocho tiros, convirtiéndolo en 6 de 31 en ese momento de la serie después de su pésimo primer partido. Falló sus primeros ocho intentos de triples en la serie antes de anotar sus últimos dos de la primera mitad, otra de las claves en las derrotas de los Bucks.