Unos 120.000 menores iniciaron el retorno progresivo al aula en Ecuador

Estudiantes de la Unidad Educativa Agropecuaria Eduardo Salazar Gómez regresan a clases presenciales, tras 15 meses de clases virtuales, hoy, en la zona rural de Pifo, a las afueras de Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 7 jun (EFE).- Ecuador inició este lunes un retorno "progresivo" a clases presenciales en 1.301 centros educativos en un plan piloto después de 15 meses de educación virtual, aunque por el momento reabren sobre todo los del régimen Costa pues la Sierra y la Amazonía están a punto de concluir el año lectivo.

La ministra de Educación, María Brown, indicó a Efe que la reapertura incluye a 120.000 estudiantes que forman parte de los establecimientos educativos incluidos en el plan de retorno "paulatino, progresivo y controlado a la presencialidad", anunciado la semana pasada por el nuevo Gobierno de Guillermo Lasso.

Por el momento no se ha informado de la cifra exacta de centros que abrieron hoy sus puertas.

Algunos de los autorizados "optarán por no hacerlo, sobre todo en el régimen Sierra", donde restan pocas semanas para terminar el año lectivo y retomarán "la presencialidad en septiembre", advirtió la ministra.

No obstante, en la región Costa, donde recién se ha iniciado el año lectivo, "la gran mayoría (de planteles) ya están comenzando la presencialidad el día de hoy o (lo harán) a lo largo de esta semana, según lo han considerado en sus planes de trabajo".

APENAS 120.000 ESTUDIANTES

Brown supervisó este lunes el proceso de reapertura en el colegio técnico Eduardo Salazar de la localidad de Pifo, en un valle cercano a Quito, donde se mostró optimista de un proceso que tiene el objetivo de reactivar a la sociedad.

"Muchos de los estudiantes que han estado más de 15 meses sin verse, podrán reencontrarse, verse a los ojos con sus docentes, podrán poner en práctica muchos de esos conocimientos y destrezas que han estado desarrollando a distancia", anotó.

De los que se han sumado al plan, apenas un 8 % de todos los centros escolares en el país andino, 1.102 se encuentran en zonas rurales y 199 en las urbanas, donde la reactivación es más compleja por la necesidad del transporte y los mayores índices de contagio.

La educación en Ecuador se ha desarrollado desde marzo de 2020 de forma virtual, si bien hubo tímidos intentos por ir reabriendo en septiembre de ese año, y en marzo de este, pero sucumbieron a los picos de contagios esos meses.

Desde principios de año organizaciones nacionales e internacionales piden al Gobierno que inicie una reapertura progresiva, dado el daño que la virtualidad ocasiona a la niñez, en general, y a los que menos tienen, en particular.

Frente al debate sobre la conveniencia sanitaria de la decisión, por el temor a nuevos brotes, Brown se mostró confiada en que durante los últimos meses los estudiantes se han preparado para el retorno: "Saben y conocen cuáles son los riesgos de este virus. Ya saben cuáles son las medidas de bioseguridad", dijo.

Y recordó que el retorno ha sido autorizado a un número pequeño del total nacional de estudiantes, 4,4 millones, y que "ningún establecimiento podrá obligar a la presencialidad como única alternativa de estudios".

BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO

Evelyn Criollo, docente del mismo colegio, manifestó su alegría por volver a las aulas contemplando todas las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, gel desinfectante y un adecuado distanciamiento social.

Por el momento, en su colegio no entrarán más de 11 menores por aula, y los que viven lejos seguirán de forma virtual para evitar problemas sanitarios en el transporte, una de las principales preocupaciones de los padres.

Profesora de agropecuaria, Criollo apuntó que dar clase a través de una cámara fue todo un reto para ella y sus alumnos por el componente práctico que contempla su asignatura, y agradeció a los padres su apoyo todos estos meses para sacar adelante propuestas innovadoras dentro del hogar como, por ejemplo, huertos urbanos.

En algunos casos, dijo, los profesores visitaron las viviendas para supervisar los trabajos de los estudiantes.

Al colegio Eduardo Salazar, los alumnos uniformados entraron hoy con doble mascarilla, y se distribuyeron en el aula con un distanciamiento preventivo entre los pupitres.

Este retorno progresivo se da en medio del programa de vacunación lanzado por el flamante Gobierno, que busca inocular contra la covid-19 a nueve millones de personas en 100 días.

El último reporte del Ministerio de Salud Pública indicaba hoy que Ecuador tiene acumulados 432.739 contagios desde febrero de 2020.

La cifra de muertos confirmados por covid-19 asciende a 15.293, a los que se suman 5.521 "fallecidos probables" con la enfermedad, para un total de 20.814 en el contexto de la pandemia.