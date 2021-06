Scaloni considera que Rueda le está dando una "buena forma" a Colombia

En la imagen el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/AGUSTIN MARCARIAN/Archivo

Barranquilla (Colombia), 7 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, consideró este lunes que el entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda, quien debutó con el equipo la semana pasada y será rival de la Albiceleste este martes, le está dando una "buena forma" al combinado andino.

"Es evidente que a nivel de jugador por jugador es un gran equipo, una gran selección, y que este entrenador, que lo conozco bien y la verdad que hace cosas muy interesantes, le está dando una buena forma al equipo", dijo Scaloni en una rueda de prensa previa al partido que ambos equipos disputarán el martes en Barranquilla por la octava jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar.

Rueda, que asumió en enero tras la salida del portugués Carlos Queiroz, debutó el jueves pasado con un triunfo 0-3 en su visita a la selección peruana.

DOS DUDAS PARA EL PARTIDO

Scaloni reveló que el once titular que saltará a la cancha del estadio Metropolitano Roberto Meléndez está prácticamente definido.

"Todavía nos queda el entrenamiento de la tarde para valorar sobre todo cómo están dos jugadores que la idea es que jueguen. Así que hasta la tarde no lo voy a tener 100 por 100 confirmado (el once titular)", explicó.

En esa línea y al ser preguntado si esos futbolistas son el lateral derecho Gonzalo Montiel, de River Plate, y el centrocampista Gio Lo Celso, del Tottenham Hotspur, Scaloni agregó que también están revisando la situación del volante Exequiel Palacios, del Bayer Leverkusen y quien tuvo minutos en el empate 1-1 con Chile.

"Exequiel Palacios volvió el otro día y volvió bien. Con Lo Celso no pudimos contar en el último partido y con Gonzalo vamos a hablar porque viene con el tema de covid. En principio está bien, pero hay que estar totalmente seguros de que puede salir a la cancha", detalló sobre la situación de estos futbolistas.

El seleccionador argentino también se refirió a la posibilidad de jugar con una línea de tres en defensa y dijo que "puede ser una posibilidad".

"Intentamos ser flexibles para que también se pueda volver a lo que veníamos haciendo, así que es una posibilidad real y que nos puede interesar para intentar contrarrestar al rival y hacer daño. Sabemos muy bien que tenemos los centrales que lo pueden hacer y puede ser una posibilidad", expresó Scaloni, que recupera para este partido a Nicolás Otamendi.

Otro de los jugadores que recupera para este partido es Sergio 'Kun' Aguero, quien tras haber firmado contrato con el Barcelona dio positivo para covid-19 pero ya está bien.

"Lleva solo un entrenamiento con el equipo, está bien. Tiene, lógicamente, falta de ritmo porque no ha jugado los últimos partidos y eso lo irá agarrando poco a poco con entrenamientos, pero siempre que tienes un jugador de esas condiciones es una opción", dijo el timonel.

CONTEXTO DEL PARTIDO

El partido tendrá la asistencia de al menos 10.000 personas y será el primer espectáculo de esta magnitud que tendrá público en Colombia, que hoy vive una situación dramática por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, las autoridades sanitarias permitirán el ingreso al estadio Metropolitano porque Barranquilla ya pasó los días más difíciles del tercer pico de la pandemia, que hoy sigue causando estragos en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín.

"No deja de ser extraño, sinceramente, porque estamos atravesando en toda Sudamérica un momento delicado. Se jugará con público y esperamos que se tomen las medidas para la salud del que va a la cancha y de todos los que estamos ahí", manifestó Scaloni.

Igualmente, se refirió a la crisis social que vive Colombia, que comenzó el pasado 28 de abril con un paro nacional, y a las protestas que han sido anunciadas en las cercanías del estadio Metropolitano para mañana.

"Lógicamente no es una situación agradable, esperemos que esté la situación controlada y que no tengamos ningún tipo de problemas. Nos dicen que está todo bien y que el partido se va a jugar sin ningún problema", concluyó Scaloni.