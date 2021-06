Portaltic.-WhatsApp trabaja en la verificación en Android a través de una llamada automática

MADRID, 7 Jun. (Portaltic/EP)



WhatsApp trabaja en un nuevo proceso de verificación de un número de teléfono en un dispositivo Android mediante la realización de una llamada autómática, una herramienta disponible en la versión beta de una futura actualización.



La actualización 2.21.11.7 de la beta de WhatsApp incluye una función denominada 'Llamadas rápidas' (traducción del inglés 'Flash Calls'), como ha informado el portal WABetainfo, que señala que no estará disponible en iOS debido a que Apple no tiene una API pública que permita el acceso al historial de llamadas, necesaria para la implementación del servicio.



La 'app' de WhatsApp preguntará al usuario si desea activar la llamada de verificación automática, por lo que si se declina se mantendrán los métodos de verificación por SMS o llamada para indicar el código de verificación de seis dígitos, como hasta ahora.



Con las 'llamadas rápidas', WhatsApp llama al usuario y cuelga la llamada en cuanto este la atiende. Con ello, el servicio accede una sola vez al registro de llamadas del usuario para confirmar que el último número de teléfono en el registro es el mismo que le otorga el código de seis dígitos.



El portal citado asegura que WhatsApp está preparando una pantalla de presentación con el fin de explicar a los usuarios la necesidad del permiso para acceder al registro y llamarle, pero aclara que la 'app' no utilizará la información del registro para ningún otro proceso.



Esta opción de verificación se encuentra en fase de desarrollo y estará disponible en Android en una actualización futura.