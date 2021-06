Portaltic.-Google trae a España la detección de accidentes de coche en los teléfonos Pixel

07-06-2021 Detección de accidentes de coche POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE PLAY STORE



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Google ha anunciado la llegada a España de la función de detección de accidentes de coche, una novedad disponible para los teléfonos Pixel junto con los vídeos cortos del modo astrofotografía o la Carpeta bloqueada de Google Fotos.



El modo astrofotografía se introdujo en 2019 con Pixel 4 para que los usuarios pudieran hacer fotografías del cielo nocturno con nitidez. Esta función se ampliará con la posibilidad de crear vídeos de las estrellas en movimiento durante el tiempo de exposición.



Con esta novedad, disponible a partir de Pixel 4, cuando un usuario intente hacer una foto de las estrellas, del tiempo de exposición que requiere podrá salir también un vídeo, que se guardara en el móvil. El tiempo de exposición podrá variarse para crear vídeos más largos.



También llega a los dispositivos Pixel la función 'Carpeta bloqueada' de Google Fotos, una carpeta protegida con contraseña o huella dactilar en la que se pueden guardar las fotografías sensibles de forma separada, como una captura de un pasaporte o de la familia.



Esta función, adelantada en el evento Google I/O 2021, llega también a los Pixel, donde los usuarios podrán guardar las fotos directamente en esta carpeta desde la Cámara. Una vez en ella, las capturas no aparecerán en los álbumes compartidos, en Recuerdos ni en ninguna otra aplicación del dispositivo.



LA DETECCIÓN DE ACCIDENTES DE COCHE LLEGA A ESPAÑA



La detección de accidentes de coche de los teléfonos Pixel, que llama a los servicios de emergencia automáticamente y comparte la ubicación en caso de detectar que el usuario ha tenido un accidente grave, llega ahora a España, Irlanda y Singapur para los dispositivos Pixel 3 y superiores.



Esta función se encuentra en la aplicación Seguridad Personal. Si detecta un accidente de tráfico, comprueba primero el estado del usuario, y si no obtiene respuesta, es entonces cuando realiza una llamada a emergencias.



También está disponible, dentro de la aplicación 'Bienestar Digital', la función 'Mirar al frente', por la que el teléfono Pixel puede detectar si el usuario está caminando y ofrecerle recordatorios periódicos para que levante la vista de la pantalla, y ayudar a evitar que se choque contra una farola o vaya a cruzar sin mirar antes si viene un coche.



OTRAS NOVEDADES EN PIXEL



La compañía también ha anunciado otras novedades para Pixel, como la posibilidad de contestar o rechazar una llamada con el Asistente de Google. Además, en Gboard la información importante, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o una URL, aparece como sugerencia en el portapapeles para que sea más fácil cortar y pegar.



Filtrar llamadas, que ayuda a evitar las llamadas no deseadas contestando a números desconocidos para saber quién llama y por qué, ya está disponible en Japón. Mientras que Grabadora, la aplicación que transcribe el audio a texto, estará disponible para otros dialectos del inglés, como los de Singapur, Australia, Irlanda y Gran Bretaña, en todos los teléfonos Pixel 3 o posteriores a finales de julio.



Y como parte de los eventos del Orgullo que se celebran durante todo el mes de junio, los teléfonos Pixel cuentan con nuevos fondos de pantalla, con diseños exclusivos de Ashton Attzs, y tonos de llamada y notificaciones creados por otros artistas del colectivo LGBTQ+ y creadores de YouTube.