Plataforma online enseñará español en EE.UU. a cuidadores de niños migrantes

Imagen de archivo de migrantes cruzan hacia Estados Unidos desde Matamoros (México). EFE/ Abraham Pineda-jácome/Archivo

Miami, 7 jun (EFE).- La plataforma internacional de enseñanza de idiomas Lingoda anunció este lunes que ofrecerá clases de español gratis para 100 familias de acogida de menores indocumentados que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos provenientes de Centroamérica.

Por medio de esta iniciativa, la plataforma busca "empoderar" a estos padres temporales para que así los menores que han hecho "un viaje difícil y confuso a los EE.UU." sin compañía de un adulto se sientan "mejor comprendidos en casa a través del poder de un lenguaje compartido", según un comunicado de Lingoda.

Con el anuncio de este lunes, los padres de acogida de menores indocumentados que residan en Florida, California, Texas, Arizona y Nuevo México podrán enviar su solicitud a este programa, de los que escogerá a las 100 familias que recibirán clases grupales de español por medio de profesores cualificados que trabajan para la plataforma.

"Nuestra iniciativa tiene como objetivo aliviar un aspecto de esta crisis humanitaria al ayudar a las familias de crianza estadounidenses a romper las barreras del idioma y comunicarse mejor con sus hijos de crianza", señaló en el comunicado el presidente de Lingoda, Michael Shangkuan.

La plataforma aludió a los 19.000 menores indocumentados, mayormente de Centroamérica y México, que durante marzo cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México, en lo que fue uno de los picos más altos de la crisis humanitaria que se vive en la línea divisoria.

Agregó que romper la barrera del idioma no solo ayudará a proveer a los menores de necesidades básicas como agua y comida, sino a proporcionar a los padres una mejor herramienta para aliviar el trauma emocional de los menores en su proceso migratorio y forjar un "nexo de convivencia".

Los "padres" que quieran aplicar a este programa tienen hasta el 21 de junio para enviar su solicitud y haber acogido o tener plan de acoger a menores indocumentados no acompañados que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos.

Asimismo, deberán ser mayores de 18 años y no tener una cuenta activa en la plataforma.

Fundada en 2013 en Berlín (Alemania) por Fabian y Felix Wunderlich, Lingoda ofrece los siete días a la semana clases de inglés, alemán, francés y español.

Son clases privadas y en vivo disponibles las 24 horas para grupos pequeños. La plataforma ofrece más de 450.000 clases cada año a través de más de 1.400 profesionales de la enseñanza nativos y certificados.