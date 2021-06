Mexicanas protestan contra el Supremo por avalar los vientres de alquiler

Un grupo de mujeres activistas, protestan hoy en las afueras de la Suprema Corte de Justicia,(SCJ), en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 7 jun (EFE).- Feministas mexicanas protestaron este lunes contra la Suprema Corte de la Justicia Nación (SCJN) porque ha avalado los vientres de alquiler en medio de un prolongado y controvertido debate sobre la gestación subrogada.

Un grupo de mujeres, vestidas como los personajes de "El cuento de la criada" (The Handmaid's Tale), se manifestaron contra el fallo del Supremo, que la semana pasada validó que los estados regulen si una mujer puede cobrar por prestar su vientre o hacerlo de forma "altruista".

"Al avalar que se considere a mujeres y bebés mercancías que se pueden rentar o comprar, están dándonos la espalda. No están con nuestros derechos humanos, están con quienes quieren mercantilizar nuestros cuerpos", expresó la activista Laura Lecuona al leer una carta dirigida a la SCJN.

La protesta ocurre mientras el Supremo discuta la constitucionalidad del Código Civil de Tabasco, estado del sureste del país que en 1997 se convirtió en el primero en legalizar la práctica, que solo se permite también en Sinaloa, en el noroeste, desde 2013.

Pese a lo longevo de la legislación, la Corte estudia apenas ahora una acción de inconstitucionalidad que interpuso la extinta Procuraduría General de la República (PGR) tras una reforma de Tabasco en 2016 con el argumento que los estados no tienen facultades para legislar en la materia.

Pero la semana pasada, en medio del cierre de campañas de las elecciones del 6 de junio, la SCJN avaló la gestación subrogada tanto gratuita como de paga e, incluso, invalidó las disposiciones de Tabasco que prohibían el acceso a parejas del mismo sexo y extranjeras.

El debate sobre todo los alcances de la reforma se ha alargado ante los desacuerdos de los ministros y un inusual análisis de aspectos puntuales de la ley por ser una discusión inédita en el Poder Judicial.

Sin embargo, agrupaciones feministas han lanzado una campaña para presionar a los ministros y al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a votar en contra de los vientres de alquiler.

"Si son ustedes quienes deben cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución y vigilar que todas las autoridades promuevan, respeten y garanticen nuestros derechos humanos, con esos acuerdos es claro que no lo están haciendo", sostuvo Lecuona al leer el pronunciamiento.

La protesta despertó interés por la vestimenta de las manifestantes como los personajes de "El Cuento de la Criada", una novela convertida en teleserie que retrata un mundo distópico en el que los hombres solo usan a las mujeres como sirvientas y para procrear.

"Las mujeres no somos mercancía, no a los vientes de alquiler", rezaban las pancartas de las manifestantes.