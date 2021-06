Luisa Fernanda W arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡No te las pierdas!

Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 686.774 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes son:





@pipebueno ♥️





🌈





Este enterizo también es de mi colección junto con @joystazjeans 😍





Comenta este emoji 🌈 si quieres ver el tutorial de este makeup 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈





Siempre he tenido claro de donde vengo y para donde voy ♥️ esta época me recuerda a esa Luisa soñadora con una visión tan clara, recuerdo que muy poca gente me entendía en ese momento jajaja pero yo estaba MÁS CLRA QUE EL AGUA. Por otra parte muchas personas han querido opacar mi camino, pero Dios es tan grande que lo único que hace es bendecirme a mi y a los míos. Este video lo amo, me trae recuerdos maravillosos y lo mejor es que sigo siendo la misma en esencia ♥️ No olvidemos nuestros inicios, recuerden que el camino jamás será fácil, pero el trabajo arduo trae sus recompensas GRACIAS A DIOS Y GRACIAS A USTEDES ♥️♥️♥️ cuantos años creen que tenia aquí ?? Aún no me había operado ni la nariz ni los senos y veo esto y digo aún así seguía siendo hermosaaaaa puntoooooo!! (Amor propio ante todo, respetando mis procesos y mis cambios) 😂😍😂😍😂😍😂😍😂😍

Luisa Fernanda Cataño Rios, conocida en redes sociales como 'Luisa Fernanda W', nació en Medellín, en julio de 1993. Su padre falleció poco antes de que ella naciera y su madre se llama Viviana Ríos.

Es comunicadora social y periodista. En 2013, por diversión, publicó su primer video en la plataforma YouTube. Luisa también ha trabajado como modelo y fue imagen de varios videos musicales de rancheras y reguetón. El más conocido fue el videoclip «Por una cerveza», del cantante de música popular Jhonny Rivera, en el que Luisa interpretó el papel de su novia.

Incursionó en el mundo del cantó meses después, lanzando canciones como «Así Soy Yo», «Beso de Desayuno» y «Bloqueo».

Luisa Fernanda es considerada una estrella de Instagram enormemente popular con más de 14 millones de seguidores, tendencia que también se ha extendido a su muy exitoso canal de YouTube con más de 4.7 millones de suscriptores.

En 2017, Luisa fue prenominada en los "Kids Choice Awards Colombia" y, en 2018, recibió la noticia de su nominación en la categoría "Instagramer nivel Dios Colombia" de los premios MTV MIAW. Luisa es muy conocida por hacer videos cortos en los que se demuestra como una chica extrovertida que hace tutoriales de maquillaje, de peinados, hace storytimes, reviews y habla sobre lo que le va sucediendo día a día.