La provincia de Buenos Aires vuelve a ampliar el plazo para negociar su deuda

Buenos Aires, 7 jun (EFE).- El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, anunció este lunes la extensión hasta el próximo 18 de junio del plazo para que acreedores privados adhieran a su oferta de canje de bonos de ley extranjera por 7.148 millones de dólares, mientras los bonistas amenazan con interrumpir las negociaciones.

La provincia de Buenos Aires, que se encuentra en cesación de pagos desde mayo del año pasado, lanzó su oferta de canje el 24 de abril de 2020 y desde entonces ha prorrogado el plazo de adhesión unas 18 veces, en medio de duras negociaciones con los acreedores, liderados por fondos de inversión.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas explicó, en un comunicado, que “en pos de la buena fe” con que la provincia lleva adelante el proceso de negociación “permanece abierta a sugerencias que mejoren la estructura final sin modificar los principales términos presentados”.

El comunicado recuerda que -en el marco del acuerdo de confidencialidad firmado 29 de abril pasado- la provincia y varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera intercambiaron propuestas indicativas, pero que un “acuerdo no fue posible a partir de que los inversores dejaron de intercambiar alternativas”.

Señala que el 24 de mayo un grupo de bonistas, que incluye a los mayores tenedores de bonos conocido por la provincia, entregó nuevos términos indicativos y que, en respuesta, el equipo económico envió nuevos términos ilustrativos el 28 de mayo.

El pasado viernes, la provincia advirtió que recibió de los bonistas “los mismos términos y condiciones que ya habían enviado el 24 de mayo” y “sin ninguna modificación o propuesta” para acercarse a los términos enviados por el equipo económico a finales de mayo.

“Frente a este escenario de intransigencia por parte de los bonistas, la provincia ha mostrado un enorme esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo, dando muestras de flexibilidad respecto de sus propuestas, y buscando una solución consensuada para poder enmendar su propuesta inicial con el apoyo de los acreedores”, agrega el comunicado.

BONISTAS DESMIENTEN

La Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas respondió en su cuenta de Twitter que “una vez más”, la provincia emitió "una declaración falsa con respecto a su oferta 18 de intercambio fallida”.

Indica, además, que la “realidad” es que “los acreedores presentaron una nueva propuesta el 4 de junio que coincidía exactamente con los flujos de efectivo propuestos” por la provincia, que “usó un pretexto para alejarse”.

Horas antes, había tuiteado que los bonistas presentaron una “propuesta final” el viernes pasado y que la visión del comité es que la provincia “no está lista políticamente”, que “la propuesta ya concede demasiado” y que podría ser “hora de interrumpir negociaciones si no hay acuerdo”.

Se preguntan por qué 9 provincias argentinas ya han llegado a acuerdos de deuda, pero la provincia de Buenos Aires no lo ha logrado.

Buenos Aires es una de las 12 provincias de Argentina que plantearon el año pasado la necesidad de reestructurar sus deudas en moneda extranjera, tal como lo hizo el propio país suramericano, en un contexto de recesión económica agudizada por la pandemia de la covid-19.