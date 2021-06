Jeff Bezos planea viajar al espacio en un vuelo de Blue Origin

(Bloomberg) -- Jeff Bezos irá al espacio el próximo mes cuando su compañía, Blue Origin, lance su primer vehículo de pasajeros al espacio.

El multimillonario de 57 años, que planea viajar junto a su hermano, Mark, hizo el anuncio este lunes en una publicación de Instagram. El lanzamiento programado para el próximo mes será aproximadamente dos semanas después de que Bezos deje su puesto como director ejecutivo de Amazon.com Inc.

“He soñado con viajar al espacio desde que tenía cinco años”, dijo Bezos en la publicación. “El 20 de julio emprenderé ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo”.

Blue Origin es una de varias empresas de turismo espacial de alto perfil respaldadas por un empresario adinerado, junto con Space Exploration Technologies Corp. de Elon Musk y Virgin Galactic Holdings Inc. de Richard Branson. Ambas empresas están haciendo planes para llevar clientes de pago.

Además, Blue Origin está subastando un asiento en su cohete New Shepard para el vuelo del 20 de julio, un viaje de 11 minutos al espacio suborbital que alcanzará una altitud de unos 100 kilómetros. El lugar será el único disponible a la venta, y las ganancias se destinarán a la fundación Blue Origin que promueve la educación en matemáticas y ciencias.

El lunes por la mañana, la oferta más alta era de US$2,8 millones, según el sitio de internet web de la empresa. La licitación finalizará el 12 de junio con una subasta en línea en vivo. Será el vuelo número 16 de Blue Origin.

La compañía ha dicho que los clientes tendrán una experiencia de cuatro días, incluidos tres días de capacitación previa al vuelo en el sitio de lanzamiento de la compañía cerca de Van Horn, Texas. Blue Origin ha construido alojamientos, incluida una cafetería. La cápsula espacial será una experiencia de primera clase, con asientos de cuero reclinables diseñados para amortiguar la fuerza del viaje hacia el espacio. La nave también tiene “las ventanas más grandes en la historia de las naves espaciales”, según el sitio web de Blue Origin, para que los pasajeros puedan disfrutar de la vista.

Branson, de 70 años, planea volar en un vuelo de Virgin Galactic al espacio suborbital, quizás tan pronto como este verano. Tras varias pruebas fallidas, el lanzamiento había estado en duda y volvió a la normalidad el mes pasado con un vuelo exitoso al espacio con dos pilotos.

