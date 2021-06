Guardiola: "El Barça ha hecho un fichaje espectacular con el Kun"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (2i), acompañado por el director deportivo Mateo Alemany (d) y el vicepresidente del club, Rafael Yuste (i), en la presentación del delantero argentino Sergio "Kun" Agüero. EFE/ Alejandro Garcia

Palma, 7 jun (EFE).- Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha declarado este lunes, poco antes de dar los primeros golpes en el torneo de golf Puma Legends Trophy en Son Servera (Mallorca), que el FC Barcelona "ha hecho un fichaje espectacular con el Kun (Agüero)".

"Es un gran goleador, muy buen chico, es una joya, muy inteligente, como le dije a Ronald (Koeman, entrenador de los azulgranas) es un gran fichaje", señaló Guardiola, una de las figuras del mundo del fútbol que se han dado cita en las instalaciones de Pula Golf, junto al presidente y director de fútbol del Barcelona, Joan Laporta y Mateu Alemany, respectivamente, y el ex presidente de la UEFA entre 2007 y 2015, el francés Michel Platini.

También competirán para entregar la tarjeta con el número más bajo de golpes el holandés Ruud Gullit, el argentino Gabriel Batistuta, el alemán Bernd Schuster, el español Aritz Aduriz, todos ellos ex estrellas del fútbol.

Guardiola también de refirió al ascenso del Mallorca, que calificó de "muy bueno" para la isla, y preguntado por la posibilidad de que el equipo balear se refuerce con jugadores que él tiene a su cargo en Manchester, respondió: "Depende de ellos y principalmente de sus agentes; el mundo del fútbol ha cambiado mucho desde que yo jugaba".

Aduriz y el exazulgrana Miguel Angel Nadal, tío de Rafa Nadal, también destacaron el regreso del Mallorca a la Primera División.

El exfutbolista vasco elogió al "9" mallorquinista Abdón Prats: "Está teniendo una progresión muy buena y es importante que siga por ese camino, y sobre todo, que el Mallorca confíe en que esa progresión va a ser la idónea", apuntó Aduriz.

Nadal, por su parte, dijo que el fichaje de Mateu Alemany por el Barça le "alegraba". "Ha llegado a un club grande, tendrá un trabajo complicado, pero tiene la experiencia de todos sus años en el fútbol", precisó.

"El ascenso del Mallorca a Primera es una satisfacción para todos los deportistas, el equipo ha hecho partidos muy buenos, se ha conseguido un objetivo que no siempre es fácil", remarcó Miguel Ángel Nadal.-