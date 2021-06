Familias de las víctimas de la tragedia MH17 piden a Putin que reconozca sus "errores"

EFE/EPA/SEM VAN DER WAL/Archivo

Moscú, 7 jun (EFE).- Las familias de las víctimas de la tragedia del avión de Malaysia Airlines derribado en 2014 en el Donbás con 298 pasajeros a bordo escribieron una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, en la que le piden que reconozca sus "errores".

"Lamentablemente, aún estamos aquí para recordarle el vuelo MH17 derribado en julio de 2018. Fue un asesinato masivo de 298 civiles inocentes y indefensos, incluido 80 niños... Nuestros niños, nuestros padres, hermanas, hermanos", señala la misiva publicada por el periódico "Nóvaya Gazeta".

La carta, que está firmada por 25 familias, fue entregada a la embajada rusa en Holanda, país cuya ciudadanía ostentaban más de la mitad de los pasajeros del vuelo MH17.

"No estamos aquí para acusar a Rusia de este asesinato. Los tribunales aún deben dirimir responsabilidades. Sin embargo, acusamos a las autoridades rusas de negar su implicación", señala.

Recuerdan que Moscú se niega a cooperar con el equipo de investigación creado por el Consejo de Seguridad de la ONU y a cumplir la resolución 2166 aprobada unánimemente, incluido con el voto ruso.

"Su negativa es un desafío a hechos comprobados y usted lo sabe. No podemos aceptar su negación de los irreversibles hechos de ese día de julio. Lamentamos los siete años que usted se niega a aceptar nuestro dolor y en vez de ello lo agrava", apunta.

La carta alude al día nacional, que Rusia celebrará el 12 de junio, y subraya que "una nación orgullosa también debe saber aceptar sus errores y caídas".

"Es triste ver a un presidente que no aspira a una auténtica grandeza de la nación que lidera", indica.

Los familiares reconocen que la situación es "muy difícil", pero insisten en que superar las dificultades es lo que diferencia a los líderes.

"Nosotros buscamos la transparencia y responsabilidad que son necesarias para hacer justicia en relación con las víctimas del vuelo MH17. Eso, señor presidente, no es nada difícil y depende exclusivamente de su decisión", concluye.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy que tuvo conocimiento de dicha carta por los medios de comunicación y que, por el momento, "no hay reacción".

"Desafortunadamente, Rusia no es parte del mecanismo de investigación. Hemos sido prácticamente excluidos. Por supuesto, aquellos que escribieron la carta deben entenderlo", afirmó.

Peskov precisó que, al contrario de "muchos otros", Moscú no ignora que existe "información alternativa" e insistió en que el Kremlin presta atención a "todas las versiones" de lo sucedido.

"Se pueden barajar las más diferentes versiones, pero, como nosotros no somos parte de la investigación, no podemos influir directamente en el proceso", agregó.

El Kremlin ha negado siempre que el misil fuera de fabricación rusa y también ha puesto en duda que los separatistas prorrusos fueran los que derribaran el avión.

La Justicia neerlandesa comenzó este lunes la vista oral del caso de la tragedia, un proceso a cuatro sospechosos -tres rusos y un ucraniano- por su presunto papel en la muerte de los pasajeros del avión de Malaysia Airlines.

Los jueces tendrán que decidir si el vuelo MH17 fue derribado con un misil Buk de fabricación rusa el 17 de julio de 2014 en el este de Ucrania, un hecho que la Fiscalía considera probado con suficientes evidencias, y también aclarar si éste se disparó desde una zona controlada por los rebeldes prorrusos.