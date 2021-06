Estrella de "I May Destroy You" gana a lo grande en los BAFTA

La presidenta ejecutiva de BAFTA, Amanda Berry, y la presentadora Edith Bowman intentan mantener la distancia social, mientras el actor británico Kingsley Ben-Adir celebra su nominación antes de la entrega de los premios BAFTA en un evento en un hotel del centro de Londres, el 3 de marzo de 2021. REUTERS/Dylan Martinez

Por Andy Bruce

LONDRES, 6 jun (Reuters) - Michaela Coel, estrella y creadora de la serie dramática "I May Destroy You", fue la gran ganadora de los premios BAFTA de Gran Bretaña el domingo, llevándose los galardones por Mejor Miniserie y Mejor Actriz.

La serie, que aborda la historia de una mujer que intenta reconstruir su vida tras una agresión sexual con momentos de humor negro, había recibido previamente premios de la Academia Británica de Cine y Televisión por Mejor Edición de Ficción, Mejor Dirección de Ficción y Mejor Guionista de Drama.

"Arabella no sólo es alguien muy cercano a mí, siento que representa a muchas mujeres que realmente no se ven en la televisión; es caótica e imperfecta", declaró Coel entre lágrimas sobre su personaje en una entrevista posterior a los premios.

Muchos nominados asistieron a la ceremonia de Londres y otros participaron en línea. Actualmente Inglaterra permite reuniones en interiores tras un levantamiento parcial de las normas de confinamiento para la contención del COVID-19.

El grupo de baile Diversity ganó el premio Must See Moment, votado por el público británico y anunciado por un miembro de la audiencia virtual, por su actuación dedicada a George Floyd y el movimiento Black Lives Matter en "Britain's Got Talent" de ITV.

Los BAFTA premiaron también al thriller "Save Me Too", creado y protagonizado por Lennie James como un padre que busca a su hija desaparecida, por Mejor Drama.

"Querido Dios, vamos a tener una fiesta cuando regrese a Inglaterra", declaró James a través de un enlace de video.

Paul Mescal, nominado por primera vez por protagonizar la serie dramática irlandesa "Normal People", se llevó el premio al Mejor Actor.

El premio al Mejor Actor de Reparto fue para Malachi Kirby por su papel en "Small Axe", dirigida por el ganador del Oscar Steve McQueen y que se compone de historias sobre inmigrantes antillanos en Londres en las décadas de 1960 y 1980. El programa recibió 15 nominaciones en total.

Rakie Ayola ganó el BAFTA como Mejor Actriz de Reparto por su papel en "Anthony", una película escrita por Jimmy McGovern que imagina el brillante futuro que Anthony Walker, un adolescente negro asesinado hace 16 años en un ataque racista en Liverpool, debería haber vivido.

