España.- Zapatero valora la carta de Junqueras sobre los indultos: "Los efectos ya están ahí, son muy positivos"

27-05-2021 El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, interviene en el 10 aniversario de la integración de régimen especial agrario en el régimen general de la seguridad social en la escuela Julián Besteiro, a 27 de mayo de 2021, en Madrid (España). El acto ha sido organizado por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (AGFITEL) y UGT FICA y se tratarán temas como la "Dimensión Social del Acuerdo" por el que se produjo la integración del REASS, entre otros. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha valorado las declaraciones que este lunes se han conocido del líder de ERC, Oriol Junqueras, en las que admite que los indultos a los presos independentistas pueden "aliviar el conflicto" catalán, y ha destacado que se han producido "incluso antes de lo que podría ser previsto" adelantándose al anuncio del Gobierno por parte de los indultos. "Los efectos ya están ahí, son muy positivos", ha asegurado.



En una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press, el exdirigente socialista ha subrayado que se trata de "la primera vez desde 2017 que hay una declaración de este calado por parte del líder del partido independentista" y, en este sentido, ha reiterado que "es un paso muy positivo" ya que sitúa a ambas partes en "una senda de esperanza después de casi cuatro años".



Zapatero ha señalado que estas palabras de Junqueras no son más que "una confirmación de que las políticas de acercamiento son el camino". "Como siempre sucede en política, la valentía desde las convicciones, que es lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez, da resultados", ha añadido.



Preguntado sobre si esta apuesta por sentarse a hablar es arriesgada para ambas partes porque pueden ser incomprendidos por la ciudadanía y que si ese doble riesgo les da garantías, ha señalado que "en cierto medida sí" porque, en sus palabras, deben tener la actitud recíproca de la senda del diálogo.



Zapatero ha considerado que "dejar que las cosas estén" ha llevado a España a situaciones "no deseables" y que, por el contrario, "ahora tenemos un escenario con la vía del indulto en el que se ha abierto una expectativa que hace dos meses no se tenía". Si bien ha fiado a que el tiempo lo dirá, ha vaticinado que esta decisión "será uno de los momentos que se recordará de este mandato de Sánchez".



DIÁLOGO PERMANENTE Y ACUERDOS PARCIALES



Sobre la mesa de diálogo con Cataluña, Zapatero ha apuntado a que debe ser un proceso de "diálogo permanente y acuerdos parciales" y ha aseverado que "previsiblemente esto va a llevar tiempo". Con todo, ha deslizado que siempre conviene analizar lo que ha pasado, las aspiraciones y lo que ofrece el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.



Al hilo, ha asegurado que "hay que volver al Estatut aunque sea para releerlo", tras ser preguntado sobre si el regreso a la integridad de la citada norma sometida a la votación de los ciudadanos catalanes podría constituir la vía de salida, además de otras medidas que se puedan pactar. "Sin duda puede haber otras reformas y, en estos momentos, soy partidario de llegar a acuerdos en temas pendientes antes de prejuzgar cuál debe ser ese acuerdo final", ha apostillado.



Ha añadido que les gustaría poder ver "un broche de un acuerdo final", pero ha instado a no ponerse la expectativa tan alta. "Vayamos cultivando el diálogo. Esto nos va a llevar tiempo, ninguno de los dos gobiernos debería estar pensando en el horizonte", ha afirmado.



Por último, al PP le ha pedido que haga una "reflexión" ya que, a su juicio, "hoy han reaccionado muy rápido". "Ahora, años después, tenemos que encarar otro proceso de diálogo en el que tampoco va a estar en juego la unidad de España y que, por tanto, su reflexión sería importante", ha zanjado el expresidente sobre este asunto.



REMODELACIÓN EN EL GOBIERNO ESPAÑOL



En otra clave, ha aconsejado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que siga su criterio político para decidir si acometer o no cambios en su equipo de Gobierno ya que, por su experiencia, "al final la responsabilidad va a ser de él".



Así lo ha sostenido el exdirigente socialista al ser preguntado sobre si considera necesario una remodelación del Ejecutivo y si cree que 22 ministros es un número excesivo. "Más allá de la respuesta de manual de que corresponde al presidente del Gobierno la evaluación de este asunto, es uno de los momentos más difíciles que afronta un presidente siempre", ha asegurado, al tiempo que ha explicado que "hay un tema personal de compromiso con los ministros y, por otra parte, tienes que tener la garantía de que los relevos van a mejorar las cosas".



Zapatero ha augurado que la recuperación económica del país "va a ir bien", que hay que solventar algún conflicto exterior y que, en ese eje, "valoraría" la decisión que, ha insistido, es "difícil y dura". Por eso, ha optado por "darle todo el respaldo al presidente".



Respecto al número de carteras ministeriales, Zapatero ha considerado que no se trata de una cuestión del número, sino de que el "Gobierno esté bien coordinado". Además, ha apuntado que un Gobierno de coalición "normalmente" tiene más ministros y que "no es fácil reducir" el número de Ministerios en este caso. Aún así, ha zanjado insistiendo en que esto es algo que hay que asumir "de forma natural".