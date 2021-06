España.- Vox desprecia la apuesta del "golpista" Junqueras por el referéndum pactado

07-06-2021 El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ofrece una rueda de prensa tras la celebración del Comité de Acción Política de la formación, a 7 de junio de 2021, en la Sede de Vox, Madrid, (España). Durante su intervención han comentado la actualidad política. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



El portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha despreciado este lunes la postura manifestada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, descatando la vía unilateral para la independencia de Cataluña y ha subrayado que se trata de un "golpista" que "dio un golpe de estado" y por tanto debe cumplir íntegramente su pena y ser inhabilitado "para siempre" de la actividad política.



En rueda de prensa, Buxadé ha ha lamentado tener que valorar la postura del líder de ERC como si este fuera "un gurú de la política". "Es un golpista, sabía lo que hacía, dio un golpe de estado contra la Constitución y el ordenamiento jurídico que nos metió a los catalanes en una espiral de violencia y que ha provocado una guerra civil encubierta entre catalanes", ha subrayado.



Por ello, sin analizar el contenido de la carta de Junqueras, ha insistido en que su único futuro debe ser el cumplimiento íntegro de la pena de cárcel a la que fue condenado y su inhabilitación política "para siempre".



Buxadé ha dejado claro que Vox se opone al "pactismo" con separatistas. Y por ello se manifestarán también este domingo en la plaza de Colón de Madrid en la concentración convocada por 'Unión 78'.



"Nos oponemos a esa forma de entender la política --ha reiterado--. No al pactismo ni con Junqueras ni con ningún otro separatista". De hecho, ha asegurado qeu solo espera la "disolución" de los partidos separatistas, ya sea "voluntariamente" o mediante su ilegalización como defendió Vox en el Congreso y asegura que harán si llegan al Gobierno.



Esta será su postura en la protesta de este domingo, a la que acudirá toda la dirección del partido, encabezados por Santiago Abascal. Lo harán acompañados por la bandera de España y sin ningún símbolo de Vox.



Buxadé ha insistido en que no solo mostrarán su oposición a los indultos a los presos del 'procés', sino también recordarán "todo lo que ha llevado hasta aquí", como la "inacción" de Mariano Rajoy desde el Palacio de la Moncloa o los pactos con separatistas del PSOE.



"Por eso el 13 de junio estaremos con nuestra bandera nacional defendiendo y proclamando la soberanía de España, la unidad de los españoles frente a los indultos y cualquier pretensión de pactismo y de alcanzar acuerdos con quien quiere atentar contra la unidad de la nación", ha enfatizado.



Respecto al PP, Buxadé ha reiterado que a Vox no le preocupan las fotografías, que se ha mostrado seguro que se harán con muchos de los ciudadanos que acudan a la convocatoria. "Vamos a estar como cualquier otro español en la calle, con banderas nacionales y nos da igual la foto", ha insistido.