El presidente de Ecuador se someterá a operación de "mediana complejidad" en EEUU

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tiene problemas para caminar debido a una lesión lumbar, viajará en dos semanas a Miami para ser operado, informó el lunes la casa de gobierno.

Lasso "se someterá a una cirugía de mediana complejidad que le permitirá dejar el bastón de apoyo para recobrar y mejorar su movilidad", indicó la secretará de Comunicación de la presidencia en una nota de prensa.

Agregó que "esta cirugía, que no compromete su médula espinal, consistirá en eliminar un quiste en el área lumbar, provocado por una mala práctica médica ocurrida años atrás".

Este será el primer viaje al exterior de Lasso, un exbanquero de derecha de 65 años que tomó posesión el 24 de mayo para un período de cuatro años.

La cartera no precisó en qué hospital será operado el mandatario ecuatoriano ni el tiempo que permanecerá en Estados Unidos, adonde partirá el 20 de junio.

Miembro del Opus Dei, Lasso se fracturó en 2013 el peroné derecho durante una peregrinación religiosa en España, donde una mala práctica médica para corregir la lesión comprometió su médula espinal.

"Para mala suerte mía, el anestesiólogo comete un error, me pincha la duramadre y se me causa un hematoma en la cola de caballo, que me produjo unos dolores en las piernas insoportables durante 45 días. Bajé 30 libras de peso, no podía dormir, me aparté un poquito del mundo", relató el mandatario poco antes del balotaje del 11 de abril.

Cuatro años después el hematoma se convirtió en varios quistes en la médula espinal, siendo operado en 2018 en Estados Unidos.

sp/gm